ЧЕЛОВЕКУ БОЛЬШОЙ НАУКИ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял академика, доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии имени Г. А. Дзидзария, первого президента Академии наук Абхазии Шоту Арстаа.

За выдающиеся достижения в развитии национального языкознания и вклад в основание Академии наук Абхазии, а также за успехи в многолетней учебно-воспитательной деятельности Шота Константинович Арстаа награжден орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.

Вручая высокую награду, глава государства отметил: «Ваши достижения в науке, в воспитании молодежи, в сохранении абхазского языка очень велики. Государство всегда высоко оценивало вашу деятельность. Уверен, что у вас впереди еще много работы и, думаю, что вы можете еще многого достичь в науке. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия».

Шота Арстаа поблагодарил Президента: «Одному человеку трудно добиться в науке чего-либо, необходима поддержка. Спасибо за столь высокую награду, но она принадлежит не только мне, но и всем нашим ученым, институтам, они делают все, что в их силах, и эта награда наша общая».

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА