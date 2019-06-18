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ЧЕЛОВЕКУ БОЛЬШОЙ НАУКИ
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял академика, доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии имени Г. А. Дзидзария, первого президента Академии наук Абхазии Шоту Арстаа.
За выдающиеся достижения в развитии национального языкознания и вклад в основание Академии наук Абхазии, а также за успехи в многолетней учебно-воспитательной деятельности Шота Константинович Арстаа награжден орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.
Вручая высокую награду, глава государства отметил: «Ваши достижения в науке, в воспитании молодежи, в сохранении абхазского языка очень велики. Государство всегда высоко оценивало вашу деятельность. Уверен, что у вас впереди еще много работы и, думаю, что вы можете еще многого достичь в науке. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия».
Шота Арстаа поблагодарил Президента: «Одному человеку трудно добиться в науке чего-либо, необходима поддержка. Спасибо за столь высокую награду, но она принадлежит не только мне, но и всем нашим ученым, институтам, они делают все, что в их силах, и эта награда наша общая».
Номер: 60
Выпуск: 3800
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА