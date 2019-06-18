Главная
ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия».
В тексте Указа, в частности, говорится:
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия»:
Айба Белле Гивиевне – врачу-кардиологу Сухумской городской клинической больницы;
Джинджия Нелли Яковлевне – врачу-терапевту Сухумской городской клинической больницы;
Зурабяну Сергею Артемовичу – врачу-терапевту Сухумской городской клинической больницы;
Кишмария Саиде Сергеевне – врачу-кардиологу Сухумской городской клинической больницы;
Смыр Маргарите Георгиевне – врачу-кардиологу Сухумской городской клинической больницы;
Тарба Белле Шамильевне – врачу ультразвуковой диагностики Сухумской городской клинической больницы;
Хагба Алине Кирилловне – врачу-кардиологу Сухумской городской клинической больницы;
Кецба Инне Шамильевне – врачу-стоматологу, заведующей терапевтическим отделением Республиканской государственной хозрасчетной стоматологической поликлиники».
***
За многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» Указом Президента РА Р.Хаджимба присвоено начальнику Управления транспорта, строительства и снабжения Министерства здравоохранения Республики Абхазия Роланду Алексеевичу Гамисония.
Номер: 60
Выпуск: 3800
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА