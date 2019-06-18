ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия».

В тексте Указа, в частности, говорится:

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия»:

Айба Белле Гивиевне – врачу-кардиологу Сухумской городской клинической больницы;

Джинджия Нелли Яковлевне – врачу-терапевту Сухумской городской клинической больницы;

Зурабяну Сергею Артемовичу – врачу-терапевту Сухумской городской клинической больницы;

Кишмария Саиде Сергеевне – врачу-кардиологу Сухумской городской клинической больницы;

Смыр Маргарите Георгиевне – врачу-кардиологу Сухумской городской клинической больницы;

Тарба Белле Шамильевне – врачу ультразвуковой диагностики Сухумской городской клинической больницы;

Хагба Алине Кирилловне – врачу-кардиологу Сухумской городской клинической больницы;

Кецба Инне Шамильевне – врачу-стоматологу, заведующей терапевтическим отделением Республиканской государственной хозрасчетной стоматологической поликлиники».

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За многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» Указом Президента РА Р.Хаджимба присвоено начальнику Управления транспорта, строительства и снабжения Министерства здравоохранения Республики Абхазия Роланду Алексеевичу Гамисония.

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА