МЕДИКИ АБХАЗИИ ВСЕГДА СТОЯТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения Республики Абхазия с профессиональным праздником:

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Ваша благородная профессия требует глубоких знаний, чуткости, полной самоотдачи и исключительного трудолюбия. Сегодня перед вами стоят серьезные задачи по повышению эффективности здравоохранения, улучшению качества и доступности медицинской помощи. Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения, внедрению современных медицинских технологий и подготовке высококвалифицированных кадров. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком труде».

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Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником:

«Ваш труд – это великое служение во имя и на благо людей. От профессионализма медицинского персонала зависят самые большие ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоровье. Сегодня перед сферой здравоохранения страны стоят серьезные, востребованные и обусловленные временем задачи. Необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные практики, совершенствовать качество медицинской помощи. Важно уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров, развивать услуги персонализированной и высокотехнологичной медицины».

В.Бганба выразил признательность всем медицинским работникам за неутомимый благородный труд, самопожертвование, любовь к людям, преданность профессии.

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С профессиональным праздником сотрудников медучреждений Абхазии поздравил министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия: «От всей души поздравляю всех вас, кто по зову сердца связал судьбу с благородной профессией медика. Ежедневным трудом, чувством долга, добротой и милосердием вы подтверждаете высокое звание медицинского работника. Желаю всем медикам нашей страны, чтобы работа, направленная на сохранение жизни и здоровья наших граждан, придала каждому врачу, акушеру и медицинской сестре жизненных сил и крепости духа! С праздником, дорогие коллеги, здоровья, успехов и всего самого доброго!»

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА