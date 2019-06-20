Гражданин Абхазии

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК – ВИАНОР ПАЧУЛИА

(к 90-летию со дня рождения)

Увлеченный, энергичный, деятельный, неравнодушный, человек большого кругозора и разнообразных интересов, великолепный рассказчик и хороший друг. Таким, по воспоминаниям современников, был Вианор Панджович Пачулиа – историк, археолог, заслуженный деятель культуры Абхазской АССР. В этом году 15 мая ему бы исполнилось 90 лет. Родные и близкие, друзья, коллеги нередко вспоминают его, вспоминают его улыбку, смех, связанные с ним эпизоды, и испытывают чувство горечи и сожаления, потому что нет его рядом, потому что судьба не дала ему долголетия, выделила не так много лет жизни. Утешает лишь то, что прожитые им годы были счастливыми, яркими, наполненными. Он занимался наукой, преподавал в институте, руководил в разное время Обществом охраны памятников Абхазии, лабораторией туризма и экскурсий ВЦСПС. По его инициативе в Сухуме открылся всесоюзный клуб «Аргонавты», почетными членами которого стали многие знаменитые люди. Например, норвежский археолог, путешественник и писатель Тур Хейердал, английский писатель, сотрудник британской разведки Грэм Грин, французский писатель Жорж Сименон, путешественник и тележурналист Юрий Сенкевич, поэт Евгений Евтушенко и многие другие. Кроме того, в свое время Вианор Панджович возглавил первую в Абхазии гидроархеологическую экспедицию, целью которой было изучение побережья страны. Он также заботился об исторических памятниках и делал все возможное для того, чтобы сохранить их. В частности, организовывал реставрационно-консервационные работы, уделял большое внимание созданию в республике охранных зон вокруг памятников. Он побывал во многих странах мира и везде пропагандировал историю и культуру родного края. Увлекался Вианор Панджович и спелеологией.

Словом, круг научных интересов этого неординарного яркого человека – история, археология, туризм Восточного Причерноморья, популяризация и охрана памятников культуры и природы Абхазии.

Вехи биографии и труды

Вианор Панджович Пачулиа родился 15 мая 1929 года в селе Пакуаше Кодорского участка (ныне Очамчырский район). Высшее образование получил в Саратовском государственном университете, на историческом факультете. Работал в АбИЯЛИ им. Д.И. Гулиа (ныне АбИГИ) до 1982 года, параллельно читал лекции по древней и античной истории в Сухумском государственном пединституте. В 1963 году Вианор Пачулиа защитил кандидатскую диссертацию в Институте народов Азии АН СССР по теме «Исторические памятники Абхазии».

Вианор Пачулиа – автор более 600 публикаций, в том числе 30 книг, издававшихся в Сухуме, Тбилиси, Москве. Это «По историческим местам Абхазии», «По туристическим местам Абхазии», «Исторические памятники Абхазии, их значение и охрана», «Русские писатели в Абхазии», «Жемчужина Причерноморья» и другие. Отметим, что изданные в Москве книги Вианора Пачулиа «В краю золотого руна» в 1964 году, а второе издание в 1968 году, и «Легенды лазурного берега» в 1973 году, были в свое время удостоены дипломов Всесоюзного общества «Знание» как лучшие среди книг подобного жанра тех лет.

Он умел дружить

Вокруг него всегда было много людей, в том числе и очень известных. О нем много писали в прессе, посвящали ему стихи. Так, в семейном архиве в числе других есть такое стихотворение русского поэта Виктора Бокова:

Как поживаешь, Вианор Пачулиа? Что делаешь ты в спешке, впопыхах? Моя душа с утра уже почуяла, Что надо написать тебе в стихах. Как там Сухуми, что с Иваном Тарбою? Каков базар? Обилен ли товар? Как чувствуют себя те пролетарии, Которые для книг плетут слова? Что ты открыл, как истый путешественник, К тому же кандидат, в конце концов. И так ли над Абхазией торжественно Плывут дворцы из белых облаков? Я знаю, ты ответишь, рано, поздно ли, В дом постучишь под самый Новый год. Пусть процветает под луной и звездами Абхазский, русский и любой народ. 16 декабря 1987 г.,

шесть утра, на даче.

Стихотворение напечатано на машинке, а под ним трогательная приписка от руки:

«Милый Вианор! Я о тебе подумал рано утром, и вылились эти строки. Прими их как поздравление с Новым годом…Обнимаю. Твой Виктор».

Все материалы, связанные с Вианором Панджовичем, сегодня бережно хранит его семья.

Главным в его жизни была Абхазия

Рабочий кабинет. Он может рассказать немало о своем хозяине, о его любимом деле и пристрастиях, с кем общался и дружил, чем занимался, какие книги читал. Наверняка здесь все еще помнит теплоту его рук, звуки голоса, легкую поступь шагов. Здесь все осталось так, как при жизни Вианора Панджовича. Стол, за которым он работал, его печатная машинка, его библиотека, очень много книг и фотографий – с супругой и детьми, с известными людьми – академиком Юлианом Бромлеем, английским писателем Грэм Грином, абхазскими и русскими учеными, писателями, а также со своей любимой собачкой Тяпой. Кажется, что хозяин лишь вышел на некоторое время и вот-вот вернется. Но, увы! Уже 31 год как нет Вианора Панджовича. Его не стало 17 июня 1988 года.

«При его жизни, – рассказывает супруга ученого Зинаида Ермолаевна, – в этом кабинете всегда был творческий беспорядок. Он никому ничего не разрешал здесь трогать. Он работал в разное время суток, и ночами тоже. Обычно вставал рано, в 5-6 часов утра.

Самым главным в его жизни была Абхазия. Ее он любил больше всего на свете. Он делал все для того, чтобы сохранить древние исторические памятники. Он всецело отдавал себя любимой работе – делу пропаганды и охраны историко-культурного наследия страны. Он очень любил свою семью, своих девочек. Сам подбирал имена дочкам. Предлагал мне несколько вариантов, чтобы и я могла выбрать. Так мы назвали дочек Арда и Белла. Как, наверное, любой мужчина, он мечтал о сыне, но когда родилась старшая Арда, был безумно счастлив. А вот родилась вторая дочь – расстроился, но потом она, наша Белла, оказалась настолько близка ему по духу, и так похожа на него (Арда похожа на меня), что не могла не стать также его любимицей. Очень он любил и старшего внука Тенгиза, такого же светлого внешне, как он. Конечно, мы до сих пор тоскуем о нем, вспоминаем его. Я нередко мысленно разговариваю с ним».

Спрашиваю: «А как вы познакомились?»

– Я училась на четвертом курсе Сухумского педагогического института, а он читал у нас историю Абхазии. Потом как бы неожиданно стал встречать меня – то на одном углу, то на другом. Стал настойчиво ухаживать и спустя время мы поженились. Я не разу не пожалела об этом. Он был очень светлым человеком, не только внешне, но и внутренне.

Самым страшным для меня был тот день, когда я пришла с работы домой и обнаружила его без сознания. Сделали все возможное, но спасти не смогли. Он ушел из жизни скоропостижно и неожиданно для всех.

На глазах Зинаиды Ермолаевны блеснули слезы. Или показалось? Она быстро встала и вышла в другую комнату. Через мгновенье вернулась с фотографиями, на которых запечатлена история жизни семьи Вианора Пачулиа.

Важно хранить память

Вскоре после ухода из жизни Вианора Пачулиа супругой были переизданы две его книги: «Сухум» и «Древняя, но вечно молодая Абхазия». В 1989 году вышла в свет книга «В.П. Пачулиа», которую Зинаида Ермолаевна подготовила вместе с журналистом Львом Хайкиным. Она включает краткий очерк о жизни и творчестве и библиографию трудов ученого. К сожалению, книги Вианора Пачулиа давно не переиздаются, сегодня их нет в продаже. А ведь эти книги пропагандируют историю и культуру Абхазии и могли бы рассказать немало гостям и отдыхающим нашей страны.

Почему бы не восстановить мемориальную доску (во время войны она была расстреляна оккупантами) на доме, в котором жил ученый? Память важно хранить.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 61Выпуск: 3801Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ