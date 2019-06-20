ПРЕЗИДЕНТ ТПП РА ВСТРЕТИЛАСЬ С МЭРОМ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО МАРСЕЛО КРИВЕЛЛА

Большие деловые связи Абхазии

«На полях» XI Всемирного конгресса торговых палат, который проходил в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава встретилась с мэром Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла.

В рамках встречи президент ТПП вручила мэру памятный подарок – монету «Сухум-2500 лет» и, вкратце рассказав об истории города, пригласила Марсело Кривелла посетить Абхазию.

Мэр Рио-де-Жанейро, серьезно заинтересовавшись нашей республикой и проявленным вниманием, поручил помощникам организовать ему личную встречу с абхазской делегацией в его кабинете.

Во время переговоров, которые проходили с участием журналистов, Марсело Кривелла сообщил Тамиле Мерцхулава о том, что он уже успел ознакомиться с историей Абхазии, узнал о вероисповедании ее жителей, а также нашел республику на карте мира. Мэр Рио-де-Жанейро также интересовался, действительно ли абхазский язык самый сложный язык в мире, количеством туристов, посещающих Абхазию ежегодно. Ну и, конечно же, спрашивал, развит ли в Абхазии такой вид спорта, как футбол, и понравился ли гостям Рио-де-Жанейро?

В свою очередь Тамила Мерцхулава рассказала мэру об Абхазии, ее торгово-экономических аспектах, о существующем товарообороте между Абхазией и Бразилией, который за 2018 год составил почти четыре миллиона долларов США, и сообщила, что из Бразилии импортируется мясная продукция и субпродукты.

Марсело Кривелла выразил готовность оказать содействие абхазской делегации по разным вопросам сотрудничества, что послужило бы наращиванию контактов между предпринимателями обеих стран.

По окончанию встречи мэр Рио-де-Жанейро вручил президенту ТПП памятные подарки и искренне поблагодарил абхазскую делегацию за участие в XI Всемирном конгрессе торговых палат и за возможность открыть для себя новую республику, как Абхазия.

На встрече президента ТПП сопровождала начальник Управления по туризму Инара Даурова.

Номер: 61Выпуск: 3801Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА