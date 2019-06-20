УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РА МЕДАЛЯМИ «ЗА ПОБЕДУ» НАГРАЖДЕНЫ

Служащие ГСО, погибшие во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.: АГРБА Рудик Шотаевич (посмертно); КВИРАЯ Беслан Борисович(посмертно); ХВАРЦКИЯ Адгур Владимирович(посмертно).

Погибшие при исполнении служебного долга: ГОГИЯ Отари Адамурович (посмертно); ПАНДАРИЯ Тенгиз Владимирович (посмертно); САНГУЛИЯ Дмитрий Львович (посмертно); ЦУГБА Ремзи Хирбеевич (посмертно).

Сотрудники ГСО РА, ушедшие из жизни в послевоенное время: АРДЗИНБА Гембер Платонович (посмертно); БЕРЗЕНИЯ Вахтанг Евгеньевич (посмертно); БУТБА Вальмер Авалионович (посмертно); ГВИНДЖИЯ Батал Владимирович (посмертно); САМСОНИЯ Рамаз Апполонович (посмертно).

Действующие сотрудники ГСО РА: БЕРЗЕНИЯ Отар Нуриевич; ЖУЛЕВ Владимир Емельянович; АВИДЗБА Зураб Васильевич; ЛОГУА Отар Михайлович; ХАСИЯ Светлана Адамуровна; ХАДЖИМБА Заур Зорканович; ХВАТЛАНДЗИЯ Даур Чичикович; САБЕКИЯ Эмзар Илларионович; ЦУЛУКИЯ Руслан Чичикович; ШИНЕЛИЯ Гено Сатбеевич; БАСАРИЯ Руслан Амеранович; ЦЕЦХЛАДЗЕ Джумбер Мирович; СИЧИНАВА Даур Юрьевич; АРШБА Тимур Валикович; СИЧИНАВА Темур Юрьевич; АГРБА Раули Джотович; АРШБА Джон Фридонович; ДЗАПШБА Руслан Радионович; КВИЦИНИЯ Батал Хакибеевич; АБУХБА Адгур Иванович; СИЛАГАВА Нодар Аркадьевич; АНКВАБ Адгур Арсентович; ЛОМИЯ Винаид Спиридонович; ГУРГЕНЯН Вартан Константинович; ЧАПАГУА Анатолий Шаликович; ЯКУБ-ОГЛЫ Энрик Нусрединович; ТУРКИЯ Валерий Владимирович; БЕРЗЕНИЯ Омари Нуриевич; ЧАБЛАХ-ОГЛЫ Беслан Рудикович; АТРЫШБА Кавказ-Камиль Кемалович; ДБАР Альберт Михайлович; ДЗКУА Руланд Варламович; ЛОГУА Одик Шотович; ЛЕЙБА Анзор Даратьевич; БАРЦИЦ Джубей Петрович; ДЖЕРГЕНИЯ Альберт Николаевич; ДБАР Адгур Фиридонович; ЛЕЙБА Отар Заурович; ХАРАБУА Адгур Кучкович; АНДАРБУА Зураб Викторович; АРСАЛИЯ Юрий Дугович; ХАРАБУА Даур Юрьевич; МАРГАНИЯ Руслан Борисович; ЛАСАРИЯ Аслан Сергеевич; ЛУХБА Анзор Викторович; БАСАРИЯ Роберт Константинович; ТОРЧУА Отари Солдатович; НАЗАРЯН Автандил Шаваршович; ПИСКУНОВ Александр Витальевич; НАНБА Энвер Ясонович; АШХАРУА Давид Хакибеевич; НАНБА Юрий Ясонович; КАКАЛИЯ Беслан Юрьевич.

Ветераны ГСО РА: ЧКОК Кочубей Георгиевич; Абдуллаев Рауф Фиридунович; МУШБА Даур Заурович; САЛАКАЯ Эдуард Борисович; ГОГОЛИН Владимир Резович; КУТЕЛИЯ Алмасхан Викторович; АДЛЕЙБА Отар Каликбеевич; АБШИЛАВА Капитон Мачучович; ЗОПУНЯН Рафик Нерсесович; КИУТ Анзор Заликович; БГАНБА Астана Константинович; КАРЧАВА Беслан Иванович; АХИБА Джон Шаликович; ХАШИГ Юрий Викторович; КВАРАЦХЕЛИЯ Хирбей Тачович; ТАНИЯ Беслан Карбеевич; ДЖЕРГЕНИЯ Алик Николаевич; ВЕСЕЛОВСКИЙ Юрий Григорьевич; ЛОКТЕВ Николай Иванович; ДЖИКИРБА Роман Антонович; ЧУДНОВЕЦ Александр Иванович; ЦАБАРИЯ Адгур Чичикович; БЖАНИЯ Адгур Юрьевич; КАДЖАЯ Сосо Ясонович; ГОГУА Альфред Сергеевич; ТЕРЗИ-ОГЛЫ Инвер Фазылбеевич.

Перед началом торжественного собрания состоялась официальная церемония выноса знамени Государственной службы охраны.

Номер: 61Выпуск: 3801Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА