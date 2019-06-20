СЛУЖБА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Торжественное собрание по случаю 27-летия со дня образования Государственной службы охраны прошло в Кабинете Министров Абхазии.

В рамках торжественного мероприятия Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил медали служащим и ветеранам ГСО за вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Глава государства сказал: «Хорошо помню первые шаги по созданию этой структуры в период до начала военных действий. Это были ребята, которые встали рядом с Владиславом Григорьевичем Ардзинба и тем руководством Абхазии, чья безопасность должна была быть гарантирована. Они не жалели себя и не боялись опасностей. Охранять Президента во время войны было важно. Но многие ребята оставили эту службу и ушли в окопы. Я хорошо помню тех ребят, которые говорили, что они являются сыновьями Абхазии, что они не преклонятся перед врагом, и их расстреливали. Эти ребята не сдались и остались настоящими патриотами нашей страны. Было трудно после войны в Галском районе. Многие охраняли не только первых лиц, но и территорию Абхазии, защищали покой граждан. Вечная слава погибшим героям! Тем, кто служит сегодня, ветеранам, семьям погибших желаю мира и добра».

Советник начальника ГСО Владимир Жулев отметил: «Наша Служба обеспечивает различные спецмероприятия в тесном взаимодействии со службами РФ и рядом других государств, обеспечивает безопасность договаривающихся сторон при проведении встреч на высшем уровне как в Абхазии, так и за рубежом. Ведется работа по совершенствованию профессиональной, боевой и специальной подготовке личного состава Службы и повышению эффективности ее деятельности. На протяжении 27 лет военнослужащие ГСО достойно выполняют стоящие перед Службой задачи и в дальнейшем будут высоко нести звание сотрудника ГСО».

Номер: 61Выпуск: 3801Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА