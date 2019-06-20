ПО СТАКАНЧИКУ... КЕФИРА

В кисломолочных продуктах (кефире, твороге) есть полезные микроорганизмы. Они способны подавлять процессы гниения в кишечнике, поэтому те, у кого пучит живот от свежего молока, отлично переносят кефир и простоквашу. Кисломолочные продукты и усваиваются быстрее и легче, чем молоко. Кефир, например, усваивается за час на 91%, молоко же всего на 32%. Происходит это потому, что кефир состоит из хлопьев, в которые легко проникает желудочный сок и быстро их расщепляет. К тому же кефир сам стимулирует выработку желудочного сока и желчи.

Кстати, если употреблять кефир свежим, то он вызывает легкое послабляющее действие, и наоборот, давнишний трехдневный кефир крепит. Кроме того, в забродившем кефире содержится до 7% алкоголя, поэтому его нельзя давать детям, и людям, лечившимся от алкоголизма.

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы