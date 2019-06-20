ПРИРОДА КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В ФОТОГРАФИЯХ

В Рицинском реликтовом национальном парке 27 июня планируется торжественное открытие передвижной фотовыставки «Природа Кавказского заповедника». Сотрудник отдела науки экологического просвещения РРНП Анжела Цушба рассказала Апсныпресс о мероприятии: «Выставка организована в Абхазии в рамках сотрудничества с Кавказским биосферным заповедником. Представленная информация будет полезной как для жителей Абхазии, так и для туристов. Фотоработы выполнены научными сотрудниками заповедника. Всего посетители увидят 48 работ. Цель выставки – привлечь внимание населения к нашей уникальной природе. Посетители также смогут ознакомиться с флорой и фауной нашего реликтового национального парка».

Цушба добавила, что выставка уже прошла в Германии и во всех регионах России. «В рамках проекта наши школьники по дороге в свой лагерь также посетят фотовыставку и непосредственно примут в ней участие, расскажут о проблемах экологии», – сказала она.

(АП): Проект реализован Кавказским заповедником в сотрудничестве с Союзом охраны природы Германии (NABU) – старейшей и самой крупной природоохранной организации Германии.

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс