ЗАВЕРШАЕТСЯ СООРУЖЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВОДНОГО АТТРАКЦИОНА

Абхазия: лето-2019

Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия отметил, что вопрос данного строительства обсуждался в Администрации и Собрании города Пицунды, которое проводится с целью привлечения туристов и развлекательного досуга детей.

«Учитывая, что в парковой и лесопарковой зоне в целях сохранности реликтовой сосны нежелательно возведение каких-либо сооружений, а также с учетом профиля деятельности и необходимости увеличения числа подобного рода услуг для туристов, вопрос нашел понимание и одобрение», – сказал министр.

По его словам, в настоящее время завершается процесс сооружения легких, сборно-разборных конструкций для установки водного аттракциона.

Он рассказал о мероприятиях, проведённых на территории курорта в целях привлечения туристов. Их реализация позволила увеличить доходы и выплату налоговых платежей в бюджет. «Если до 2014 года общее количество туристов, отдохнувших в ОП «Курорт Пицунда», по отчетам составляло 15-16 тысяч человек, то с 2014 года по настоящее время составило 29-30 тысяч человек. За это время сделан капремонт 4-х корпусов с полной модернизацией номерного фонда. По экономическим показателям курорт каждый год занимает лидирующие позиции среди всех объектов размещения», – отметил Гарцкия.

Он подчеркнул, что благодаря повышению привлекательности объекта на сегодняшний день в курорте проживает боле 1 800 туристов. «Политика курорта Пицунды направлена на повышение привлекательности объекта и расширение периода сезона путем увеличения спектра и улучшения качества предоставляемых услуг, а также на решение вопроса необходимости модернизации и капремонта трех корпусов – «Апсны», «Амзара» и «Маяк» на 1 500 мест. В связи с этим прорабатывается соглашение об источниках финансирования и проведения ремонтных работ», – сказал Гарцкия.

По его информации, в начале года из-за угрозы затопления водозаборных сооружений на реке Бзыбь, обеспечивающих город Пицунду водой, курорт провел берегозащитные мероприятия: в частности, была возведена дамба длиной 850 м, что обеспечило бесперебойную подачу воды на все объекты туризма и городское хозяйство.

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс