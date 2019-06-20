ДЕВУШКА ЯНА

Уголок читателя

Наступила весна. Легко и радостно на душе. А на вершинах гор блестит снег. Молодые люди гуляют по берегу. Перед ними расстилается Черное море с голубовато-синим оттенком.

Они думают: «Как прекрасно жить в нашей солнечной Абхазии». Лучи утреннего солнца приятно их ласкают.

Так они встречались каждую субботу и воскресенье. Он жил в районе рынка, а она – Яна, на Турбазе.

Дружили искренне и преданно.

Шло время, года и месяцы сменяли друг друга. В организации, где Яна работала, на нее обратил внимание женатый симпатичный мужчина, по профессии экономист.

Часто как бы между прочим он говорил Яне: «Как мне быть с любовью. Я тебя люблю, тону в твоих глазах...». Как увидит ее – на комплименты не скупился. Дарил подарки по праздникам. Она с удовольствием их принимала, не задумываясь, что он семейный...

«Подарки ни к чему не обязывают тебя», – говорил он вкрадчиво. Но со временим, оставшись с ней наедине, стал ей говорить: «У меня семья, но я понял, что мне нужна только ты...». Как-то он попытался обнять ее. Она его оттолкнула и сказала:

– Не смей ко мне прикасаться! Я не верю твоим словам. Я видела тебя с твоей женой, как мило ты ее обхаживал.

Он вдруг рассмеялся и сказал ей:

– Ах, вот в чем дело. Да она просто мать моих детей. До встречи с тобой я не понимал, что такое любовь. Ты согласна быть со мной? Буду для тебя жить.

Таким образом сотрудник постепенно влезал ей в душу.

Она же стала не замечать других парней. Он вселился в ее думы. Она готова была пойти с ним на все...

...Началась война. Он хоть и был непризывного возраста, но пошел защищать Родину. Его грели воспоминания не о жене, а о Яне. Он с улыбкой вспоминал ее.

Во время Мартовского наступления его ранили. Об этом до Яны дошли слухи, и она пошла в госпиталь, где он лежал работать санитаркой.

И когда он ее увидел, ожил, вся боль куда-то исчезла.

Она, недотрога, прижала его голову к своей груди, и поцеловала. Пока он лежал в госпитале, она не отходила от него.

Закончилась война. Он вернулся к семье. Но думы о Яне его не оставляли. Мир воцарился в стране. Зажила Абхазия. А он искал встречи с Яной. Наконец, они встретились. Она позабыла все абхазские обычаи, все на чем была воспитана...

...Вначале Яна была счастлива. Он очень часто бывал у нее. В результате этих встреч на свет появилась чудесная девочка с карими глазами. Девчушка родилась под счастливой звездой: ее родственники хорошо приняли, а жена прикинулась глухонемой, не устроила мужу скандал.

Годы прошли незаметно, кареглазая девчушка превратилась в прекрасную девушку. Общается с отцом. Она, рожденная от большой любви, по абхазским обычаям – запретной любви, счастливая девушка. Любовь – какая бы она ни была, – дарит счастье...

Нелли КИУТ, журналист, газета «Апсны»

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: обществоАвтор: Нелли КИУТ, журналист, газета «Апсны»