УМЕТЬ ВИДЕТЬ СВОИ НЕДОСТАТКИ

Мнение читателя

Сегодня нашу страну возглавляет человек, который пришел во власть для борьбы с коррупцией, для запрета реализации проекта по добыче нефти на шельфе Черного моря и многого другого. Ведь коррупция, к сожалению, приобрела у нас хронический характер, въелась во все сферы жизни и, похоже, в народное сознание тоже. Создается впечатление, что хотя и власть, и население знают, что делать, но не имеют решимости и сил бороться с этой формой организованной преступности при существовании кланово-родового менталитета. Мне кажется, что причина стойкости коррупции в том, что она стала важнейшей статьёй дохода солидного количества чиновников, своеобразным криминальным бизнесом, и последние идут на различные ухищрения, чтобы сохранить за собой эту сферу обогащения.

Вопрос не праздный. Несмотря на обнадеживающие статистические отчеты о доходах, например, от Новоафонской пещеры, Рицинского парка и т. д., в народе всё чаще говорят о падении доверия к сказанному. Опросы показывают: большинство населения считает, что «документы приукрашиваются и скрывают истинное положение дел в стране». Так пишут газеты, а на улице говорят грубее.

На фоне изменения социальных и культурных запросов, социологи выявляют новые параметры бедности. Не мало тех, кто даже при росте доходов ощущает себя ущемлённым. Негативную роль при этом играет откровенная демонстрация своего богатства группой близких к деньгам людей.

В Абхазии базовая, фундаментальная черта менталитета – жажда справедливости. Она заложена в нас на генетическом уровне. И это для нас главное. Но власть, к сожалению, эту абхазскую особенность часто не учитывает. Более того, иногда будто нарочно создаются ситуации, когда несправедливость возмущает народ.

Вот примеры. Инспектор ДПС составляет на трассе протокол за серьезные нарушения, а нарушители приходят к нему домой и там избивают инспектора, а потом танцуют на капоте служебной машины. А чего стоит избиение Премьер-министра республики в присутствии жены и ребёнка сотрудниками силовых структур? И подобное сегодня продолжает происходить. А власть почти не реагирует на общественное возмущение, мол, пошумят и успокоятся.

Ещё пример. Сухумский плавательный бассейн с подогреваемой морской водой взят в аренду на 10 лет, срок закончился в декабре 2018 года. Его самовольно превратили в ресторан «ДЭМ», который отлично функционирует, а дельцы, отобрав бассейн у детей, загребают деньги. Чиновники, продав бассейн дельцам, заработали, а дети остались ни с чем. И подобных случаев немало. Разве ради такого затевалась борьба за независимость?

Вот еще пример. Общество отчётливо выразило своё негативное отношение к проекту добычи нефти на морском шельфе, а чиновники по этому поводу хранят молчание. До сих пор радикально не разрешена проблема мусорных свалок со времён митинга в 2011 году, не прекращаются хищническая добыча щебня из устьев рек, лесной вандализм и т.д. Каков прогноз? Из-за роста социальных проблем и управленческого беспорядка у власти могут начать накапливаться сначала трудноразрешимые, а затем и вовсе неразрешимые социально-хозяйственные проблемы. А перенапряжение в «социалке» чревато взрывами недовольства по любому поводу. Рад бы ошибаться.

В последние годы коррупция становится одной из причин нравственной и политической коррозии абхазского общества. Она буквально съедает доверие к институтам власти. Кодекс Апсуара, важными чертами которого исторически были чувство стыда и совесть, всё более теряет свои реальные очертания. Параллельно растет количество людей, симпатизирующих сильной диктаторской власти и одновременно крепнет и непонимание, что любая диктатура подразумевает полное превращение народа в безликую, безвольную, запуганную толпу.

Как я воспринимаю нынешнее время? Как уникальный шанс для абхазов в их стремлении к новому и вместе с тем как угрозу добытому большой кровью абхазскому суверенитету. Абхазский народ совместно с братскими народами Северного Кавказа, Юга России и другими победивший грузинский нацизм, верил, что есть равенство, братство, справедливость. Мечта об этом не может исчезнуть. В моём понимании жизнь без веры и без мечты предельно примитивна. Народ Абхазии всегда старался верить в лучшее, что и реализовал 25 лет назад. Я абсолютно уверен, что и впереди нас ждут удивительные времена. И многое зависит от того, как сопрягутся логика намерений и логика обстоятельств в период предстоящего президентского выбора.

Конечно, помимо коррупции есть и другие причины общественного неблагополучия. Это – производственная незанятость сельских и городских тружеников, вопиющий разрыв в уровне благосостояния богатых и бедных, разделение на так называемую элиту и безнадежно безмолвную толпу. Можно всё валить на бывших президентов, можно говорить, что в других странах всё не так хорошо, как нам кажется и как преподносят зарубежные СМИ. Всё это так. Но в Абхазии есть ещё одна причина нарастающего предвыборного раздражения. Это жажда обогащения у людей, рвущихся к власти или так или иначе имеющих отношение к ней, исключая лишь президента Хаджимба и его верных единомышленников.

Я счастлив, что жил все эти годы с такими, как В.Ардзинба, С.Багапш, А.Анкваб, Р.Хаджимба. Можно говорить всё что угодно, но они уже оставили след в истории нашей страны. В этом я глубоко убеждён. Потому быть рядом и видеть, как на твоих глазах делается новая история Абхазии, как совершаются, исправляются или не исправляются ошибки, это – уникальный шанс, который выдаётся единственный раз в жизни, и если ты настоящий гражданин своей страны, то тема совершаемых ошибок тебя очень волнует. Такой человек до конца жизни бесстрашен, он открыто делится мыслями о том, что некоторые из тех, которые взялись нести ответственность перед народом, не подготовлены к такой деятельности!

Но ведь не только они виноваты во всём – все мы тоже виноваты в своём молчаливом соглашательстве! Если нам сейчас не хватает свободы, равенства, братства, значит, в своё время от этих понятий мы отказались сами ради чего-то другого. Ну так вспомним, где мы прокололись в своем поведении, в своем соглашательстве, в своей безответственности, в своем восприятии чего угодно. Вспомним, почему мы сегодня заснули, оглохли, онемели, почему стали не в состоянии отличить добро от зла и успокоились в своём недослышании и недовидении… Не пора ли проснуться, пока ещё не слишком поздно?

Лаврентий КВИЦИНИЯ, майор милиции в отставке, член НПА

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: политикаАвтор: Лаврентий КВИЦИНИЯ, майор милиции в отставке, член НПА