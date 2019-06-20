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ОЧЕРЕДНАЯ ПОЛЕЗНАЯ КНИГА

Совсем недавно в Сочи вышла в свет скромно отнесённая к жанру «биографического очерка» очередная книга откровений под названием «Борьба и преодоление» известной не только в нашей стране во многом знаковой личности Патико Багратовича Алан. Книга правдивая, тёплая, во многом мудрая, наполнена большим жизненным опытом. Образец неравнодушия, заинтересованности в успехе дела нашего народа, общества и государства. Душа радовалась при её чтении. Так искренне, задушевно, убедительно, нестандартно, доступно и смело она написана. Невольно пришли на память слова французского поэта Жан Жака Бодлера: «Обнажи свою мысль как клинок ятагана». Во многих отношениях полезная, познавательная и поучительная книга. Самые настоящие Уроки Жизни. И автор ими откровенно, без оглядки на коньюнктуру искренне делится с читателем. Эта капитальная книга – очередной успех нашего друга и товарища. И я в числе многих, кто благодарен ему за это, искренне рад за него и за читателя. Хочется пожелать многие лета нашему другу, товарищу и брату Патико Багратовичу. Убеждён, его ресурс далеко не исчерпан. Будем вместе с другими благодарными читателями ждать очередных изданий, вышедших из под его золотого пера.

Якуб ЛАКОБА, председатель политсовета Народной партии Абхазии

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ЖИЗНЬ КАЖДОГО – БОРЬБА И ПРЕОДОЛЕНИЕ

Патико Багратович Алан широко известен в Абхазии и как ученый- практик, и как организатор сельскохозяйственного производства со степенью кандидата сельскохозяйственных наук, и как заслуженный работник сельского хозяйства Абхазии, награжденный орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Известен он также и как талантливый преподаватель, почётный профессор Абхазского государственного университета. Знают в Абхазии Патико Багратовича и как активного общественного деятеля. А с недавних пор П.Алан открылся для нас и еще одной гранью несомненного своего дара – писательского, предложив вниманию читателей свою новую книгу «Борьба и преодоление».

Впрочем, как писатель П.Алан проявился не вдруг, ведь он – автор многочисленных научных работ, публицистических статей, а также известной книги «Волшебная Абхазия», получившей широкий резонанс не только в нашей стране, но и за её пределами.

Новая книга Патико Багратовича с символичным названием «Борьба и преодоление» – автобиографическое произведение, книга воспоминаний, своего рода аналитическое исследование долгого и многотрудного жизненного пути автора, честный и беспристрастный разбор собственных побед, поражений, достижений и упущений.

Однако было бы ошибочно полагать, что всё в этой книге зиждется лишь на автобиографии автора. Патико Багратович Алан в своих воспоминаниях дарит нам яркий и объективный портрет времени, эпохи, в которую уместились события с середины 30-х годов минувшего века до наших дней.

Автор чётко и достоверно раскрывает перед читателями основные черты и характерные особенности жизни государства и общества на протяжении более 70 лет; образы своих современников – от самых высокопоставленных руководителей до рядовых тружеников.

Подробно и увлекательно отражены в книге детали сельского и городского быта в Абхазии соответственно описываемым временам. Если же говорить конкретно об автобиографии П.Алан, то излагает он её предельно откровенно и честно, на основе реальных фактов и событий, считая главным в своей жизни работу, созидание, добрые, нужные дела во благо родной Абхазии, родного народа.

В новой книге П.Алан щедро делится с читателями богатейшим жизненным, трудовым, научным, организаторским, педагогическим и просто человеческим опытом, не скрывая при этом, что будет очень рад, если его размышления и оценки помогут кому-то обрести свое место в жизни, в учёбе и работе, предостерегут от ошибок, помогут с достоинством преодолеть жизненные невзгоды и трудности, которых в жизни самого П.Алан было немало и которые он сам преодолевал с честью и достоинством.

Потому, наверное, и назвал он свою книгу «Борьба и преодоление». Нет сомнения, что эта книга найдет своего читателя и среди молодого поколения, и среди специалистов сельского хозяйства, и среди педагогов, и среди интересующихся историей родного края.

Мы желаем П.Алан новых успехов на тернистом писательском пути.

Считаю важным отметить, что книгу П.Алан издал на собственные средства, потому тираж её небольшой. Я уверен, что спрос на такую книгу будет намного больше, чем тираж, поэтому вопрос о дополнительном ее издании весьма реален.

Пусть будет побольше книг, подобных «Борьбе и преодолению», и таких ученых и писателей, как Патико Алан.

Гиви МИКАА, доцент АГУ, заслуженный энергетик Абхазии

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: обществоАвтор: Якуб ЛАКОБА, председатель политсовета Народной партии Абхазии ,Гиви МИКАА, доцент АГУ, заслуженный энергетик Абхазии