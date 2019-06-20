«АКАДЕМИЯ ЮНЫХ». НАУЧНАЯ ШКОЛА – СЕМИНАР ОТКРЫЛАСЬ В ГАГРЕ

Гагрский район

В эти дни в стенах гагрской средней школы №2 проходит Российская международная научная школа-семинар молодых исследователей «Академия юных». В церемонии 13 июня, приняли участие специалисты отдела образования Гагрского района, руководство Гагрской второй школы. Гостей приветствовала заведующая отделом образования Мадина Ажиба. Она поблагодарила организаторов семинара, пожелала его участникам успехов и хорошего отдыха. «Вы обретаете здесь не только знания, но и друзей, так как в ежегодной программе «Шаг в будущее» активно участвуют и наши школьники», – отметила она.

Организаторы семинара рассказали о задачах и целях. По словам доктора филологических наук, председателя центрального совета российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» Александра Карпова, школа знакомит с ведущими учеными России, позволяет участвовать в исследовательской работе, готовить перспективных школьников к поступлению в различные вузы. «Мы ставим перед собой цель, чтобы школьники получили предвузовскую подготовку и с пользой провели свое время», – подчеркнул Александр Карпов.

«Традиционно в школе занятия ведут ведущие ученые из российских университетов и научно-исследовательских институтов. В разное время здесь были преподаватели МГТУ имени Баумана, МГУ, высшей школы экономики, РГГУ, федерального исследовательского центра «Биотехнологии», института общей физики имени Прохорова. А программа «Шаг в будущее» – всемирно известная программа. Ее лауреаты ежегодно представляют молодых исследователей России на церемонии вручения Нобелевской премии, на ведущих международных конференциях, выставках», – отметил Александр Карпов.

В этом году в школе обучение проходят 64 учащихся пятых и десятых классов из 24 регионов России, а также из Абхазии. Для них проводятся научно-методические семинары и мастер-классы по энергетике, информатике, химии, филологии. В рамках программы учащиеся презентуют и свои творческие работы. Помимо учебных занятий для гостей будут организованы экскурсии по достопримечательным местам Абхазии.

Российская научная школа-семинар «Академия юных» была открыта в 2001 году, при содействии МГТУ имени Баумана на базе научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». В Гагре школа-семинар проводится с 2002 года. Тогда она была открыта при поддержке Сергея Багапш – второго Президента РА и, Российско-абхазского культурного центра под председательством Заура Авидзба.

Научная школа-семинар «Академия юных» – отличное подспорье для начинающих юных исследователей. И мы уверены, что каждый ее участник найдет для себя что-то интересное и познавательное.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»