ИМЕНА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Участники проекта «Возвращение имени», в рамках которого ведется поиск пропавших без вести жителей Абхазии во время Второй мировой войны, нашли еще один список узников концлагеря.

Концлагерь №5 находился на территории Приднестровья, в Тирасполе. Из общего найденного списка 8 узников оказались жителями Абхазии. Семеро из них похоронены там же, в Тирасполе. Но одному из них удалось выжить – это Анатолий Борисенко, он вернулся на Родину. Как считает автор и руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов, то, что 8 человек из Абхазии оказались в одном и том же концлагере – необычное совпадение.

Скворцов рассказал об истории концлагеря №5: «19 августа 1941 года было создано отдельное государство, которое называлось Транснистрия (или Заднестровье – административно-территориальная единица, образованная румынскими властями на части оккупированных территорий Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части Молдавской ССР во время Второй мировой войны). Это было оккупационное государство румынской фашистской диктатуры. И на территории нынешней ПМР румынскими фашистами был создан концлагерь №5. По своему поведению румынские фашисты были даже более жестокими, чем немцы».

По словам Скворцова, месторасположение лагеря №5 утеряно: «Нам впервые вместе со списком без вести пропавших нужно найти и само место лагеря №5. Когда мы стали обращаться к властям ПМР, выяснилось, что никто не знал, где находился этот концлагерь. Дальнейшая проверка показала, что в Тирасполе похоронены 267 человек, известны их имена и фамилии, это люди из разных республик и разных национальностей». Скворцов сообщил, что в Приднестровье поддержали проект «Возвращение имени» и готовы присоединиться к работе: «Необходимо, во-первых, найти точное месторасположение самого концлагеря и, во-вторых, организовать поиск тех жителей Приднестровья, которые пропали без вести. Таковых 287 человек. Это призванные на фронт солдаты, которые попали в концлагерь и погибли на территории разных стран. Нам важно создать музейную экспозицию на месте лагеря №5. Личное дело этого лагеря хранится в военном архиве в Москве. Мы сейчас ждем разрешения на доступ в архив».

В соседних республиках и областях РФ готовы принять родственников погибших в концлагере жителей Абхазии. «На сегодня у нас есть договоренность о приеме родственников погибших из Абхазии в Приднестровье, в Республике Беларусь, где похоронены 3 человека, в городе Торез (два захоронения) и в Ростовской области (два захоронения). Нам надо найти родственников погибших», – подытожил Григорий Скворцов.

Список узников концлагеря №5 в Тирасполе – жителей Абхазии:

1. Кируша Кирилл Истатьевич;

2. Борисенко Анатолий;

3. Кусиди Иван;

4. Фурника Андрей;

5. Черкезия Владимир Хамович, Очамчырский район;

6. Чеханалидзе Григорий Григорьевич;

7. Чихатя Георгий Парнович, с. Кигичигир;

8. Асланов Асок Нестропович.

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс