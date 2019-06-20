УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ «ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА «СУХУМСКИЙ»

Большой бизнес Абхазии

8 июня этого года телефон в кабинете абхазской бизнес-леди, учредителя и директора предприятия «Пивоваренный завод «Сухумский» Амры Ануа не умолкал. Звонили пивовары из Чехии, Словакии, Австрии, Армении, Сирии, Турции и, конечно же, России. Поздравляли с профессиональным праздником производства и производителей пива – «День пивовара», который традиционно отмечается ежегодно каждую вторую субботу июня. Главной идеей праздника является укрепление традиций пивоварения, престижа профессии пивовара, культуры потребления пива в стране.

– Это всемирный праздник, – говорит Амра Ануа. – Мы, пивовары, как одна семья, всегда поддерживаем друг друга, прислушиваемся к советам коллег. На международных выставках с удовольствием общаемся со своими друзьями. В основном это наши европейские поставщики сырья и оборудования: Чехия, Словакия, Венгрия, Германия. Они неоднократно посещали наше предприятие, и на протяжении многих лет сотрудничества у нас сложились очень доверительные отношения.

Совершая рабочие и деловые поездки в разные страны, я обязательно посещаю пивоваренные заводы. Чехия, Германия, Венгрия, Австрия, Словакия, Армения, Сирия, Турция, Америка – это неполный перечень стран, где удалось познакомиться с основами и особенностями национального пивоварения. Образцы нашей продукции стоят у них на полках предприятий, и они демонстрируют её представителям европейских фирм, подчёркивая тем самым, что у нас тесное сотрудничество.

Учитывая опыт наших коллег и только самые лучшие традиции, мы производим наше сухумское пиво, при этом:

– используем только качественное сырье – хмель, солод и воду;

– получаем чистую культуру дрожжей собственными силами в высокотехнологичном дрожжевом отделении и задаем определенный штамм для забраживания пива;

– предъявляем жесткие требования к микробиологическому контролю;

– варим пиво в модернизированном варочном цехе, все емкости которого изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет поддерживать стабильное качество продукции и идеальную чистоту производственных помещений;

– проходим ежегодный внешнесертификационный аудит со стороны европейских контролирующих органов на соответствие международным стандартам.

Сухумский пивоваренный завод уже на протяжении долгих лет вносит весомую лепту в дело повышения авторитета отечественного производителя пива и привлечения внимания потребителей к продукции, выпускаемой на территории нашего государства. В мировой линейке известных марок пива ведущие места занимают Ирландия, Бавария, Чехия и Германия. Однако на сегодня по вкусовым качествам сухумское пиво нисколько не уступает европейским сортам и известным брендам. Так считают многие истинные гурманы пива.

«Пивоваренный завод «Сухумский» – одно из лучших предприятий пищевой промышленности Абхазии. Об успехах завода известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Завод не только ежегодно наращивает мощности и расширяет ассортимент выпускаемой продукции, но и часто выигрывает Гран-при, занимая призовые места на международных выставках.

Основной причиной популярности завода является не только высокое качество пива, но и производство широкой линейки разнообразных безалкогольных напитков, которые сегодня являются настоящим брендом Республики Абхазия. Это в очередной раз доказали сотрудники завода и в этом году. На престижной Международной выставке продуктов питания, напитков, сырья «Продэкспо-2019» в Москве продукция этого предприятия получила Гран-при в номинации «Лучший продукт-2019», а завод был признан лучшим предприятием года.

– Недавно по приглашению наших коллег мы побывали в Австрии, – рассказывает Амра Ануа. – Австрийская компания разработала для нас новый вкус лимонада «Кизил». Мы три дня проводили дегустацию напитка и выбрали вкус, который был наиболее близок к нашему традиционному напитку и понятен потребителю. Новый лимонад будет изготовляться на основе натурального сока, производство которого и будет организовывать наш австрийский партнер.

Опыт «Пивоваренного завода «Сухумский» по выпуску продукции в Абхазии берёт отсчёт с 1932 года, а новая летопись истории завода началась в 1953 году, когда был построен новый производственный корпус для изготовления пива. После Отечественной войны народа Абхазии завод возглавил предприниматель Омар Кварчия, которому пришлось практически из руин поднимать завод: цеха были разорены, оборудование пришло в негодность, не было ни сырья, ни специалистов-пивоваров. Но несмотря на трудности Омару Ивановичу удалось вдохнуть в предприятие новую жизнь и выпустить на рынок конкурентоспособную продукцию. До сих пор на заводе работает много сотрудников, которые восстанавливали завод после войны: Виталий Кварчия, Марина Герлиани, Амра Какалия, Адгур Цвижба.

В 2008 году Омар Иванович Кварчия неожиданно ушёл из жизни, и его дело продолжили супруга Амра Ануа и родная сестра Анжела Кварчия.

– Признаюсь, было тяжело развиваться и совершенствовать производство. Нужно было поддерживать высокое качество продукции, которое бы отвечало требованиям нашего потребителя, – продолжает Амра Ануа, – Удалось это сделать только с помощью банковских кредитов. Мы, конечно, пошли на большие риски. На рынке было много импортной продукции. Хотелось создать свою продукцию, и чтобы она превосходила импортную по вкусовым качествам да и выглядела не хуже по дизайну. И мы начали производить сухумский лимонад (в линейке было более 10 наименований) и стали разливать минеральную и питьевую воду.

Уже в 2010 году мы запустили премиальную линейку лимонадов, которые отличаются не только отличным качеством, но и эксклюзивным дизайном (необычный дизайн бутылки в виде капли, декорирование бутылки керамическими красками и колпачком с юбочкой). Речь идет о бренде «Frukt OZ», что означает «Волшебная страна фруктов». В линейке премиум-класса представлены питьевая вода «Азанта», которую привозим из Гумистинского ущелья, минеральная вода «Ауадхара» из знаменитого горного источника, композиции сладких напитков – «Фейхоа и лавр», «Гранат и эвкалипт», «Лимон и имбирь», «Груша и цветы дерева апельсина», «Абрикос и курага», а также «Айва», «Мандарин», «Тархун».

Администрация завода постоянно совершенствует производство и технологические процессы:

– привлекает новые современные технологии производства;

– постоянно инвестирует деньги в модернизацию оборудования: недавно на заводе была запущена новая технологичная бутыломоечная машина, завезённая из Чехии, и сейчас вся тара проходит тщательную стерилизацию;

– на заводе есть современная лаборатория, контроль за качеством осуществляется на каждом этапе производства;

– недавно был построен новый цех, в котором установили автоматическую линию розлива питьевой воды в пятилитровую тару;

– к концу года на предприятии планируют разливать традиционную абхазскую водку – чачу: уже идут переговоры о поставке сырья для этого алкогольного экологически чистого продукта, который будут разливать в красивые бутылки на новом оборудовании;

– предприятие имеет сертификат, согласно которому его продукция отвечает не только национальным стандартам, но и международным требованиям. Наличие этого документа даёт полное право выходить на международные рынки.

Семейный бизнес женской семьи Кварчия, в которой четыре девочки, растет и развивается. Традиции пивоварения продолжает средняя дочь Лана, которая получила образование в Московском Университете пищевых производств на факультете технологий. Став дипломированным технологом пищевых производств, она освоила и профессию управленца бизнес-процессами. Лана выбрала эту профессию после смерти отца. Будучи студенткой второго курса, она стала инициатором экскурсий на пивоваренные заводы, иногда сопровождала маму в деловых поездках. Сегодня она работает директором по качеству на заводе и принимает участие во всех зарубежных поездках.

Младшая дочь Арина заканчивает 10-ю среднюю школу и планирует поступить в Университет инновационных технологий, точной механики и оптики на факультет «Биотехнология» в Санкт-Петербурге. В будущем она также намерена вкладывать профессиональные навыки в развитие семейного бизнеса. Средняя дочь Амина учится во ВГИКе в Москве на режиссёра, выбрав своей судьбой первую профессию папы. Старшая дочь Наала – художник-модельер, она создает собственные коллекции, участвует и занимает призовые места на показах мод в Москве.

На мой вопрос, в чём заключается женское счастье, Амра Ануа ответила: «В полноценной семье». В этой фразе глубокий смысл, который она вкладывает во всё, к чему прикасается: к семье, работе, коллегам, друзьям. Она трепетно относится к людям, которые просят о помощи: благотворительность для неё стала нормой жизни. Когда я попросила Амру перечислить её подопечных, она ответила: «Всех вспомнить не могу, да и зачем? Сделай добро и брось его в воду».

Кстати о воде. Подъезжая к заводу, я заметила, что в мост через маленькую речку Адзапш вдохнули жизнь: здесь было расчищено русло и заасфальтированы дорожки у берега, установлены новые изящные красочные перила, проведена реконструкция самого моста. И об этом тоже позаботилась Амра Ануа.

…На обложке одного из каталогов предприятий Республики Абхазия, изданном Торгово-промышленной палатой РА, лицо женщины, глаза которой выражают радость и грусть, уверенность и тревогу, силу и независимость и какую-то универсальность…

Это Амра Ануа – прежде всего мать и гражданин Республики Абхазии.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ