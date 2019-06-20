ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ РУП «АБХАЗСВЯЗЬ»

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл встречу с межведомственной комиссией по проверке хозяйственной деятельности РУП «Абхаз-связь».

Председатель комиссии, заместитель министра экономики Заур Гулиа сообщил главе Правительства о проделанной работе, подчеркнув, что членами комиссии был проведён тщательный анализ документации РУП, составлены акты выездных проверок Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов и др.

По результатам проведенной проверки хозяйственной деятельности предложены меры для улучшения качества финансового управления предприятием и повышения эффективности его деятельности.

В реестре предложенных мероприятий значатся: расширение перечня услуг, предоставляемых предприятием; повышение уровня юридического сопровождения деятельности РУП «Абхазсвязь»; усиление деятельности РУП в области контроля за финансовой дисциплиной и своевременным осуществлением платежей абонентами, потребляющими услуги предприятия.

Предприятию рекомендовано оптимизировать штатное расписание, разработав максимально эффективную структуру организации, утвердить типовые правила, базовые тарифы и типовые формы договоров, связанные с предоставлением в аренду имущества, закрепленного за РУП «Абхазсвязь», обеспечить перезаключение всех действующих договоров аренды имущества, издать локальные акты, регламентирующие порядок прекращения предоставления услуг РУП «Абхазсвязь» в случае неоплаты предоставляемых услуг более трех месяцев.

Премьер-министр подчеркнул, что государственные предприятия в первую очередь должны быть ориентированы на обеспечение стратегических функций государства, вести эффективную деятельность с положительной динамикой рентабельности.

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс