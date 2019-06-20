Общественные палаты Абхазии и Чечни договорились о сотрудничестве

В Общественной палате Чеченской Республики состоялось торжественное подписание Соглашения «О сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Республики Абхазия и Общественной палатой Чеченской Республики».

Представители общественных палат намерены активизировать сотрудничество на уровне гражданского общества.

Общественную палату Республики Абхазия представляли секретарь ОП Нателла Акаба, Надежда Венедиктова, Муаед Афаунов, Роман Качарава и Низам Хапат.

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс