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20.06.2019
Номер: 62
Выпуск: 3802
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Общественные палаты Абхазии и Чечни договорились о сотрудничестве
В Общественной палате Чеченской Республики состоялось торжественное подписание Соглашения «О сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Республики Абхазия и Общественной палатой Чеченской Республики».
Представители общественных палат намерены активизировать сотрудничество на уровне гражданского общества.
Общественную палату Республики Абхазия представляли секретарь ОП Нателла Акаба, Надежда Венедиктова, Муаед Афаунов, Роман Качарава и Низам Хапат.
Номер: 62
Выпуск: 3802
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс