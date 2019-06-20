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20.06.2019

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТУРИСТОВ

Глава Правительства Абхазии Валерий Бганба подписал Распоряжение в целях обеспечения централизованной межведомственной координации при проведении контрольных мероприятий на предмет соблюдения законодательства в сфере оказания услуг по размещению туристов.

Для координации этой работы создана межведомственная комиссия под председательством вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба.

Согласно документу, комиссии предписано в срок до 30 сентября текущего года «обеспечить проведение комплексных мероприятий в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг по размещению туристов».

Комиссия должна еженедельно представлять в Кабинет Министров РА отчет о результатах проведения комплексных мероприятий.


Номер:  62
Выпуск:  3802
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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