РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В НОВЫЙ АФОН

Глава государства осмотрел место строительства детского сада, осуществляемого за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Строительство объекта началось в 2017 году и планируется к сдаче в эксплуатацию к сентябрю 2019 года. «Все проходит в сроки. Что касается сантехники, работа будет завершена в ближайшие дни, все для установки уже подготовлено. Вентиляция и пожарная система установлены, остается только установить датчики. Также протягивают электричество и водопровод. В данный момент проходят работы по благоустройству территории», – проинформировал начальник Управления капитального строительства Республики Абхазия Игорь Миквабия.

По словам главы Нового Афона Феликса Даутия, в детском саду можно будет разместить до 140 детей.

Президент также ознакомился с ходом строительных работ в здании Дворца молодежи, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета. Полуразрушенное здание было реконструировано, в ходе работ было добавлено помещение для библиотеки. В настоящее время большая часть работ выполнена, все коммуникации проведены.

«Это здание было в плачевном состоянии. Мы решили попытаться привести его в порядок своими собственными средствами. В городе много молодежи, много людей, которые хотят жить активной культурной жизнью. И мы нацелены на то, чтобы осуществить это», – сказал Р.Хаджимба.

Глава Нового Афона Феликс Даутия отметил большое значение строительства данного объекта для горожан:

«Мы, жители Афона, обратились к Президенту Абхазии с просьбой о помощи в реконструкции здания. Нам пошли навстречу и выделили средства на строительство. Дополнительно здесь, на втором этаже, будет библиотека и шахматный клуб. К нам приезжает много гостей, а у нас нет Дома культуры. Негде было проводить концерты. Работы осталось совсем немного, и у нас будет серьезный, очень красивый очаг культуры.

Также Президент осмотрел новый вестибюль Новоафонской пещеры. Строительные работы были выполнены за счет средств РУП «Комплекс Новоафонской пещеры».

Директор РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» Мирон Чалмаз рассказал, в чем необходимость строительства нового вестибюля:

«Большое количество людей в летний период посещает Новоафонскую пещеру и принимать гостей в холле было очень сложно. Использовать для этого электронный терминал, который установлен у нас по распоряжению Рауля Джумковича, тоже было затруднительно. Сегодня мы можем правильно, в соответствии с законодательством выдавать билеты нашим туристам, предоставлять им более комфортные условия для посещения пещеры и улучшать сохранность самой пещеры».

Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия также отметил большое значение строительства вестибюля для повышения комфортабельности туристов и граждан нашей страны, посещающих пещеру.

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА