22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Начало Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

На рассвете 22 июня 1941 года тишина была нарушена грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Гитлеровская Германия, вероломно напав на Советский Союз, приступила к осуществлению своей чудовищной цели: уничтожить советское государство, истребить миллионы людей, поработить народы СССР. Началась самая кровопролитная в мировой истории война, которая продолжалась 1418 дней. Советский народ вышел победителем из этой войны, заплатив за нее страшную цену. По данным Минобороны РФ, общие потери СССР в Великой Отечественной войне составили 26 млн 600 тыс. человек, в том числе военные – 8 млн 660 тыс. человек. Это – день памяти и скорби нескольких поколений наших сограждан, день, который перевернул судьбы и исковеркал жизни миллионов людей. На фронты Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ушли более 56 тыс. граждан Абхазии, более 17 тыс. из них не вернулись домой.

Номер: 62Выпуск: 3802Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.