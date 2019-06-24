ЛЮБИТЬ МЕСТО, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ

Пример для подражания

Владимир Антипович Пилия в советское время возглавлял разные организации. В студенческие годы он был активистом. Завершив учёбу в педагогическом институте, был направлен на работу в Абхазский обком комсомола. Затем В.Пилия продолжил учёбу в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Он был первым абхазом, получившим знания в этом престижном вузе. Ведь в те времена представителям абхазской национальности не предоставляли такие возможности. В дальнейшем Владимир Антипович работал лектором в горкоме комсомола, в СФТИ, в котором возглавлял комсомольскую организацию. Кроме того, долгое время был председателем Очамчырского райисполкома. Сегодня он находится на заслуженном отдыхе, но отдых ему только снится…

С 1964 года Владимир Пилия проживает в районе Синопа, в доме № 21. И, как он признается, для него это самый лучший дом в республике.

– Наш дом – крепкий и красивый, – говорит Владимир Антипович. – В нем жить мечтает каждый житель столицы.

Однако не всё было таким радужным в послевоенное время. Владимир Пилия с печалью вспоминает этот период, время разрухи:

– В 1994 году дом был в ужасном состоянии: без окон и дверей. Все было разрушено, развалено, раскулачено. Позже стали поселяться новые жильцы. И я обрадовался им, так как надеялся, что все вместе сможем привести дом в прежнее состояние. Я решил подать им инициативу. За свой счет нанял рабочих, которые все очистили, срезали высохшие деревья. Затем я пригласил всех жильцов к себе на застолье, где познакомившись с ними поближе, сказал: «Мы теперь соседи, должны жить дружно и, как положено у абхазов, ухаживать за домом и двором». Далее я начал своими силами ремонтные работы: отремонтировал центральный вход, вставил новые окна, отреставрировал разбитые перила, лестницу, несколько раз покрасил стену, залил бетон у входа, установил бордюры и совместно с жильцами дверь.

Продолжая беседу, Владимир Пилия идет в сторону палисадника и показывает свои насаждения:

– Тут я сделал беседку. У своего друга – соучредителя компании «Вина и Воды Абхазии» Валерия Авидзба – приобрёл черенки винограда, и посадил их. Там же посадил саженцы лимона, мандарина, лавровишни, мушмулы, алычи, киви и китайское дерево-цветок. Соорудил ограждение и калитку, чтобы все жильцы смогли собирать фрукты. Обрабатываю землю с помощью рабочих на свои средства.

Однако, с сожалением отметил В.Пилия, уличный скот испортил часть насаждений. Но он не унывает. Впереди у него много планов: нужно установить входные ворота, фонари, уложить плитку во дворе дома и многое другое.

– Я справляюсь лишь с одной частью дома, – сетует Владимир Антипович. На весь дом у меня не хватит сил. Тут мне нужна помощь жильцов.

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 63Выпуск: 3803Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА