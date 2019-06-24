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СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ
Цветочные мелодии весны
Что заставляет человека писать стихи, облекать свои мысли и чувства в стихотворную форму? Наверное, желание высказаться, поделиться своим вдохновением с другими, желание стать лучше самим и сделать мир хотя бы чуточку лучше. И какие бы не были эти стихотворные строки – совершенные или не очень, главное – они искренние, в них нет фальши, и поэтому они задевают струны каждой души.
Вот уже много лет в газету «Республика Абхазия» приносят и присылают свои произведения в стихах и прозе и именитые авторы, и пробующие свои силы в литературном творчестве, и те, на кого вдруг нахлынуло нежданно-негаданно желание говорить с миром стихами. Это люди разных возрастов и профессии, со своим оригинальным взглядом на жизнь, люди неравнодушные к судьбе и истории своей страны Абхазии, горячо любящие ее и переживающие за нее. Из года в год в присланных в редакцию стихах прослеживаются темы Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, любви, природы. Авторы вспоминают погибших за свободу, воспевают их героизм, восхищаются их мужеством.
Цикл стихотворений, посвященных грузино-абхазской войне, прислала в редакцию Асида Габуния. Один из них «Мир и война» возвращает нас в тот страшный роковой день 14 августа 1992 года, когда внезапно в нашу жизнь черным вихрем ворвалась война:
Тихо плещет море,
Солнце жжет песок.
Загорают люди,
Попивают сок.
В парке детишки
Весело кричат:
– Мама, я хочу кататься,
Высоко взлетать,
И оттуда, мама,
На весь мир смотреть.
Радовались дети, щебетали птицы, но мирный покой нарушили выстрелы автоматов, налетел вертолет вражеский и:
Солнце померкло.
Поникли цветы.
«Армада бандитов, воров и наркоманов» ринулась на маленькую Абхазию:
Здесь страшный ад
И не до сна.
Идет проклятая война.
Стихи Асиды Габуния об отважных воинах-защитниках Родины, ее соседях из села Маркулы Очамчырского района Валере Адлейба и Ахре Тужба, о тяжелом послевоенном времени, когда в Галском районе было неспокойно, враг совершал теракты, гибли мирные люди.
(Продолжение в следующем номере)
Лейла ПАЧУЛИЯ
Номер: 63
Выпуск: 3803
Рубрика: общество
Автор: Лейла ПАЧУЛИЯ