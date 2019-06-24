СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Цветочные мелодии весны

Что заставляет человека писать стихи, облекать свои мысли и чувства в стихотворную форму? Наверное, желание высказаться, поделиться своим вдохновением с другими, желание стать лучше самим и сделать мир хотя бы чуточку лучше. И какие бы не были эти стихотворные строки – совершенные или не очень, главное – они искренние, в них нет фальши, и поэтому они задевают струны каждой души.

Вот уже много лет в газету «Республика Абхазия» приносят и присылают свои произведения в стихах и прозе и именитые авторы, и пробующие свои силы в литературном творчестве, и те, на кого вдруг нахлынуло нежданно-негаданно желание говорить с миром стихами. Это люди разных возрастов и профессии, со своим оригинальным взглядом на жизнь, люди неравнодушные к судьбе и истории своей страны Абхазии, горячо любящие ее и переживающие за нее. Из года в год в присланных в редакцию стихах прослеживаются темы Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, любви, природы. Авторы вспоминают погибших за свободу, воспевают их героизм, восхищаются их мужеством.

Цикл стихотворений, посвященных грузино-абхазской войне, прислала в редакцию Асида Габуния. Один из них «Мир и война» возвращает нас в тот страшный роковой день 14 августа 1992 года, когда внезапно в нашу жизнь черным вихрем ворвалась война:

Тихо плещет море,

Солнце жжет песок.

Загорают люди,

Попивают сок.

В парке детишки

Весело кричат:

– Мама, я хочу кататься,

Высоко взлетать,

И оттуда, мама,

На весь мир смотреть.

Радовались дети, щебетали птицы, но мирный покой нарушили выстрелы автоматов, налетел вертолет вражеский и:

Солнце померкло.

Поникли цветы.

«Армада бандитов, воров и наркоманов» ринулась на маленькую Абхазию:

Здесь страшный ад

И не до сна.

Идет проклятая война.

Стихи Асиды Габуния об отважных воинах-защитниках Родины, ее соседях из села Маркулы Очамчырского района Валере Адлейба и Ахре Тужба, о тяжелом послевоенном времени, когда в Галском районе было неспокойно, враг совершал теракты, гибли мирные люди.

(Продолжение в следующем номере)

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 63Выпуск: 3803Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ