ПАСПОРТА РЕПАТРИАНТАМ

В депутатской комиссии

В Народном Собрании – Парламенте Абхазии прошло заседание Комиссии по проверке деятельности Паспортно-визовой службы РА. Открывая заседание, председатель Комиссии Дмитрий Дбар сказал, что на прошлом заседании было принято решение получить точные данные о выдаче общегражданских паспортов репатриантам. «Возник вопрос о взаимодействии между Министерством по репатриации и Министерством внутренних дел в целях ускорения процесса», – отметил Дбар. Так, по информации министра по репатриации РА Беслана Дбар, с 2016 года по настоящее время общее число документов, подготовленных Министерством и переданных для получения абхазского паспорта, составляет 1203 единицы. «Процедура проходит так: люди приходят к нам, мы их регистрируем, готовим пакет документов и направляем в Паспортно-визовую службу», – подчеркнул Дбар.

Далее представители Комиссии перешли к обсуждению конкретных примеров нарушений в работе Паспортно-визовой службы.

Номер: 63Выпуск: 3803Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс