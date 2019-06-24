НЕ ВЫБРАННЫЕ ЖИЗНЬЮ СУДЬБЫ

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Н.Лютахина: Якуб Васильевич, Вы как-то давно и не раз рассказывали и публиковали о малоизвестных фактах из короткой жизни Рауфа Лакоба, в том числе о дне его рождения. Не могли бы Вы и сегодня рассказать что-либо интересное в день его рождения. Тем более, что и об этом общество впервые узнало из Ваших уст.

Я.Лакоба: Рауф Лакоба родился 6 июня 1922 г. Сегодня ему исполнилось бы девяносто семь лет. А 12-го, кстати, тоже июня, в день государственного праздника – Дня России будет и день рождения моей мамы Зинаиды Васильевны Лакоба (вот такое вот совпадение), дочери национального Героя абхазского народа Василия Лакоба. Между их рождением было шесть дней. Единственная оставшаяся в живых от двух семей Нестора и Василия. Если Нестора семья была уничтожена полностью, то семья Василия – почти полностью.

Рауф и Зинаида (Кукуша) были одногодками, оба родились в 1922 г. Рауф родился раньше всего на шесть дней.

Арабское имя Рауф имеет более семидесяти значений. Самым распространённым из них – редкий, редкостный, восхитительный, избранный, венценосный, а также роковой. Но, прежде всего, единственный сын молодых супругов Нестора и Сарии Лакоба был назван так в честь потомка абхазских махаджиров, восходящей звезды на политическом небосклоне тогдашней Турции Рауфа Орбай Ашхаруа, который буквально через несколько недель после рождения Рауфа Лакоба станет первым Премьер-министром республиканской Турции. И Абхазия свои сокровенные надежды и мечты на возвращение (репатриацию) соотечественников-махаджиров и их потомков на Родину во многом связывала с именем именно этой яркой и колоритной фигурой Рауфа Ашхаруа.

Но этим надеждам не суждено было сбыться. Политические взгляды Кемаля Ататюрка и Рауфа Ашхаруа, главным образом в вопросе отношения турецкого государства к национальным меньшинствам Турции, разошлись настолько, что Рауф вынужден был покинуть Турцию. Точнее, по решению нациствующей юстиции Турции на определённый срок он был выслан из страны, перед которой имел колоссальные заслуги. Кстати, до сих пор не найдены его мемуары, которые он писал, находясь за пределами Турции, в Англии. Думается, разыскать их–дело чести абхазского МИДа. Тем более, что МИД России, не сомневаюсь, всегда готов будет оказать нам помощь и в этом вопросе. После возвращения из ссылки он почти сразу избирается депутатом турецкого парламента – Большого Меджлиса, настолько непререкаем был его авторитет. Но с Ататюрком он больше ни разу не встречался, не хотел. Судьба младшего тезки Рауфа Ашхаруа Рауфа Лакоба, общеизвестно, сложилась ещё более трагично. Известно, какие огромные поступления в золоте в виде налога с оборота во всесоюзный бюджет, а также продажи за валюту в Англию давали известный абхазский табак «самсун», базилик и герань. Так что высококачественные сигареты и духи «Рауф» многим были обязаны наиприбыльнейшей продаже тогда лучшего в мире абхазского табака, и резко пошедшей в гору в Абхазии культуры базилика и герани для парфюмерной промышленности Москвы. Но не менее главным было, конечно же, отношения Нестора и Сталина, а также дружеские отношения супруги Нестора Сарии и наркома табачной и парфюмерной промышленности СССР Полины Жемчужиной – супруги советского дипломата № 1 Вячеслава Молотова, которая души не чаяла в покорившем её тогда ещё подростке Рауфе Лакоба. Наверняка где-то в каталогах истории советского табачного производства и парфюмерии значатся и эти образцы продукции с его именем и изображением. Со слов моей матери (а ей никто не мог отказать в искренности и правдивости) был такой случай. Рауф, дети Василия и Михаила Лакоба, а с ним и сын Л.Берия Сергей, находясь летом на Госдаче в Новом Афоне, гурьбой идут на небольшом расстоянии вслед за его отцом – Лаврентием Берия в сопровождении охранника. Идут на местный пляж, пересекая центральную улицу Нового Афона. Такая деталь. Л. Берия идёт в большой соломенной шляпе типа самбреро и… шортах (!), что по тогдашним, да и сегодняшним морально-этическим и эстетическим меркам в Абхазии выглядело вызывающе. Это было в самом начале тридцатых. Почти все они были сверстники, которым было по 10-12 лет. Сыну Берия Серёже (как его называли ребята) было хорошо и комфортно со своими сверстниками. И вдруг Серёжа, обращаясь к Рауфу, с детской непосредственностью его спрашивает: «Рауфчик! Почему мой папа так ненавидит твоего папу?» Ему было непонятно, почему такое может происходить. И он невольно разоблачает своего злого отца перед лицом Рауфа и других абхазских (лакобовских) детей. На что Рауф ответил: «А ты спроси об этом своего папу». Продемонстрировав тем самым завидную для его возраста реакцию, находчивость и дипломатичность.

Более шестидесяти лет спустя, вскоре победоносной войны Абхазии над Грузией, в связи с шедшим тогда телефильмом о Берия по одному из центральных российских телеканалов и высказывании его сына Сергея о якобы исключительно дружеских, безоблачных отношениях между Нестором и его отцом, вызвало вполне справедливый протест моей мамы. И узнав об этом, один из известных абхазских историков написал ему письмо (которое через доступные ему каналы было передано адресату лично, что называется, в руки), в котором спрашивал, помнит ли он этот случай из его далёкого детства, и помнит ли он Рауфа и поведавшую об этом случае Зину Лакоба. Вопрос остался безответным. Таким образом, спустя много лет, он напрочь отказывается поддержать разговор на эту тему. Принцип «Платон мне друг, но истина дороже» ему явно не по зубам. Что тут скажешь. Лукавый сын своего отца.

Из интервью лидера Народной Партии Абхазии Якуба Лакоба руководителю партийного сайта Kiaraz Надежде Лютахиной 6 июня 2019г.

Номер: 63Выпуск: 3803Рубрика: политикаАвтор: Из интервью лидера Народной Партии Абхазии Якуба Лакоба руководителю партийного сайта Kiaraz Надежде Лютахиной 6 июня 2019г.