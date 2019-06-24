НАРОДНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

• Ничего не добьетесь, пока, засучив рукава, не приметесь за дело и сами не заставите случиться тому, что ждете.

• Четкий план действий и страстное желание являются надежным средством достижения поставленной цели.

• Если есть страстное желание, то настойчивость и решимость находятся рядом.

• Качество преуспевающих людей – быстро принимать решения и оставаться им верным.

• Мотивация – это вещь индивидуальная, это внутренняя сила, влекущая человека к достижению поставленной цели.

• Чем большими знаниями вы обладаете, тем больше у вас возможность продвигать себя в избранном направлении.

• Не забывайте о том, что всякое успешно развивающееся дело строится на основе доверия, честности и порядочности.

• Что знаешь сам, передай другим, чего не знаешь – возьми от других.

• Выход из тупика всегда есть, если тупик не в нашей голове.

• Беготня, суета, несобранность и показуха – родные братья несовершенства.

• Ничто не может возместить того, что упущено в юности.

• Механически, без осмысления усваивать то, что сказано или написано другим, – дело сравнительно малополезное.

• Кто боится самостоятельного труда, тот сам себя лишает возможности видеть светлую даль.

• Честность состоит в том, чтобы не отступать перед правдой, находить ее любой ценой.

Собрал Патико АЛАН, профессор АГУ

Номер: 63Выпуск: 3803Рубрика: обществоАвтор: Собрал Патико АЛАН, профессор АГУ