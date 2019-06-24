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НАРОДНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ
• Ничего не добьетесь, пока, засучив рукава, не приметесь за дело и сами не заставите случиться тому, что ждете.
• Четкий план действий и страстное желание являются надежным средством достижения поставленной цели.
• Если есть страстное желание, то настойчивость и решимость находятся рядом.
• Качество преуспевающих людей – быстро принимать решения и оставаться им верным.
• Мотивация – это вещь индивидуальная, это внутренняя сила, влекущая человека к достижению поставленной цели.
• Чем большими знаниями вы обладаете, тем больше у вас возможность продвигать себя в избранном направлении.
• Не забывайте о том, что всякое успешно развивающееся дело строится на основе доверия, честности и порядочности.
• Что знаешь сам, передай другим, чего не знаешь – возьми от других.
• Выход из тупика всегда есть, если тупик не в нашей голове.
• Беготня, суета, несобранность и показуха – родные братья несовершенства.
• Ничто не может возместить того, что упущено в юности.
• Механически, без осмысления усваивать то, что сказано или написано другим, – дело сравнительно малополезное.
• Кто боится самостоятельного труда, тот сам себя лишает возможности видеть светлую даль.
• Честность состоит в том, чтобы не отступать перед правдой, находить ее любой ценой.
Собрал Патико АЛАН, профессор АГУ
Номер: 63
Выпуск: 3803
Рубрика: общество
Автор: Собрал Патико АЛАН, профессор АГУ