БРАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ПОНЯТИЕ ВЫСОКОЕ

Абхазия – Россия: страницы истории и дружбы

Отшумела, отпела страна, отпраздновав 12 июня свой большой праздник – День России. Как эстафету торжества в тот день города и районы необъятной России передавали друг другу концертные программы, спортивные игры и забеги, демонстрации, детские забавы и многое-многое другое, подсказанное желанием сделать всенародный праздник красивым и запоминающимся. У этого праздника, как и у всех, есть своя история. Именно в этот день, 12 июня 1990 года, еще до распада СССР, первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Основная идея Декларации состояла в том, что теперь при решении всех вопросов государственной и общественной жизни Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика пользуется всей полнотой власти. А 2 июня 1994 года Президент России издал Указ, которым день принятия Декларации о государственном суверенитете – 12 июня – объявлялся государственным праздником.

Декларация была подписана тогда, когда республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. Поэтому и в России день принятия Декларации о суверенитете стали называть Днем независимости. Однако не все россияне восприняли такое название, и с 1998 года день принятия Декларации о государственном суверенитете стали называть – День России. Но официально это новое название было закреплено за праздником 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса России.

Не прошел незамеченным и у нас в Абхазии праздник в стране нашего друга, союзника и стратегического партнера – России. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил искренние слова поздравления Президенту России Владимиру Путину. В Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия состоялся торжественный прием, участниками которого, кроме россиян, стали руководители, государственные и общественные деятели Абхазии. Красной нитью подчеркивались на приеме крепко установившиеся братские, добрососедские, дружественные отношения между Россией и Абхазией, сотрудничество в области безопасности, экономики, образования, торгово-экономического партнерства, в других сферах.

Абхазия навсегда сохранит в своей исторической памяти 26 августа 2008 года – день признания Россией – первой в мире – независимости Республики Абхазия, после победного, героического завершения ею войны с грузинским агрессором, посягнувшим на свободную жизнь ее народа. Признание этой великой державой суверенитета нашей страны стало для Абхазии, для ее народа не только значимой вехой в новейшей истории, но и надежной поддержкой при принятии ею различных решений, при реализации многих государственных, общественно-политических, социальных планов и программ. Такое открытое стратегическое партнерство между Россией и Абхазией не прошло незамеченным некоторыми странами, которые, познакомившись с древней историей Абхазии, разобравшись в истоках военной грузинской агрессии, в истинности того, что защищает народ Абхазии, в исторической справедливости его требований и стремлений, также признали суверенитет Республики Абхазия. Все вместе это позитивно влияет на условия жизни и развития нашей страны в сегодняшнем мировом сообществе.

А ее отношения с Россией продолжают расширяться и углубляться. Уже подписано более 100 соглашений между нашими странами, направленные на развитие самых разных отраслей во всех сферах жизни общества. За последние 10 лет объем российской финансовой помощи составил около 40 миллиардов рублей. Уже составлена новая российская инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Она, в основном, нацелена на устранение инфраструктурных ограничений для социально-экономического развития республики, в том числе, на развитие реального сектора экономики.

Ширятся и другие связи и контакты. У нас функционирует организация «Россотрудничество». Молодому поколению нашей страны предоставляется возможность получить образование в самых разных российских высших учебных заведениях. Для пациентов из Абхазии существуют квоты на получение бесплатного лечения в российских лечебных учреждениях. Кроме того, абхазские медики в медицинских клиниках, институтах, центрах Российской Федерации могут повысить профессиональную квалификацию. Познакомиться с современными методами диагностики и лечения наши врачи могут и на месте – в Абхазию нередко для проведения медицинских научных конференций, семинаров приезжают российские специалисты высокого класса. А недавно в Абхазии «высадился целый десант» российских медработников – специалисты самых разных профилей. Оснащенные современным оборудованием, они во всех городах и районах республики провели диспансеризацию – бесплатно обследовали, назначали долговременное лечение, консультировали и лечили всех обратившихся к ним, от самых маленьких до самых старших.

Тесные контакты между нашими странами и в области культуры. Успешно реализуются совместные образовательные музыкальные проекты. Юные абхазские музыканты приглашаются для участия в различных российских конкурсах. В разных городах России всегда готовы предоставить площадки для выступлений национальных, хореографических, песенных абхазских коллективов. И в Абхазии с огромным удовольствием принимают прославленные российские певческие, танцевальные ансамбли.

Действенным помощником стала Российская Федерация и в борьбе с мраморным клопом, захватившим абхазские сельхозугодия. Результаты ощутимы. А в сельскохозяйственных организациях уже давно работает передаваемая Россией в дар сельхозтехника, запчасти к ней.

А в эти дни на сухумской площади Свободы внимание привлек целый ряд новеньких сверкающих красивых автобусов. Это – для эксплуатации в городах. Еще будут школьные, сельские автобусы. Всего – более 60. Приобретены они на средства российской инвестпрограммы.

…Народ Абхазии живет спокойной трудовой жизнью. Многим хорошим подспорьем являются российские пенсии гражданам Абхазии и одновременно России (Россия как правоприемница Советского Союза выдала российское гражданство многим жителям Абхазии). Мир в Республике Абхазия надежно защищают стратегические партнеры – военнослужащие России и Абхазии.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 63Выпуск: 3803Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА