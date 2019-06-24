ЗАЯВЛЕНИЕ

Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «АРУАА»

Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов крайне возмущены прозвучавшими вчера с трибуны Парламента Грузии высказываниями парламентария А. Бобохидзе. Этот военный преступник публично признался в совершенных им убийствах на территории Республики Абхазия и выразил желание совершать их впредь.

Столь откровенная демонстрация агрессии и ненависти, публично выраженная лицом, обличенным властью, представляется нам категорически неприемлемой и заслуживающей всеобщего осуждения. Подобные признания в совершении убийств в Абхазии не могут остаться без последствий. Военные преступники не должны разгуливать на свободе и тем более находиться во власти.

Считаем необходимым предложить руководству Республики Абхазия составить и опубликовать соответствующий список военных преступников, совершавших преступления против человечности и убийства на территории Республики Абхазия, которые должны понести заслуженное наказание.

Номер: 63Выпуск: 3803Рубрика: политикаАвтор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «АРУАА»