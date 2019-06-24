К 25-ЛЕТИЮ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ В АБХАЗИИ

РОССИЯ– АБХАЗИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявших миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994-го по 2008 год. Ветераны прибыли в Республику Абхазия для участия в мероприятиях по случаю 25-летия с начала миротворческой операции КСПМ СНГ.

Президент приветствовал гостей и отметил важное значение миссии миротворческих сил в послевоенное время:

«Вы обеспечивали порядок и безопасность в один из самых сложных этапов становления нашего государства. Для нас важно, что миротворцы были здесь и выполняли свою миссию. Задачи, которые были поставлены на тот период, были выполнены достойно. Несомненно, в нашей памяти это останется. Вечная память тем, кто сложил свои головы. Сотрудничество мы будем продолжать уже в вопросах мира».

Председатель совета межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец» генерал-лейтенант Александр Евтеев поблагодарил Президента за внимание к ветеранам:

«Огромное спасибо Вам за заботу и внимание, которое вы уделяете нашим военнослужащим, не забываете наших ветеранов. Для нас очень важна оценка абхазского народа и политического руководства».

В завершение встречи состоялось вручение ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени ветерану миротворческих сил, полковнику Константину Рооту, награжденному государственной наградой за образцовое выполнение миротворческих задач по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия.

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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994-го по 2008 год, и митинге по случаю 25-летия с начала миротворческой операции КСПМ СНГ.

В торжественных мероприятиях также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, Премьер-министр РА Валерий Бганба, ветераны Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявшие миротворческую миссию, члены Правительства, депутаты Парламента.

Номер: 63Выпуск: 3803Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА