ОН ЦЕНИТ И УВАЖАЕТ СЛОВО

Люди творчества

Мой друг и коллега Артавазд Сарецян – талантливый человек, обладающий природным даром уважать значение слова. Он – настоящий гуманитарий, один из тех, кто помимо любви к книгам, еще в юношестве взялся за перо. Его первые прозаические и поэтические строки оценили учителя и близкие. Особо следует отметить дядю – Аршавира, басни которого печатались в районной газете: он дельными советами всячески поддерживал начинающего литератора. Потом свое авторитетное слово сказали выдающиеся писатели: Геворг Эмин, Размик Давоян, Беник Сейранян, Евгений Евтушенко, Меружан Тер-Гуланян... Такая поддержка мастеров слова дорогого стоит!

Писатель, как и любой другой творческий человек, стремится к совершенству. И одной из главных его целей – побудить читателя к размышлениям. Артавазд Сарецян стремится постоянно работать над этими вопросами, волнующими читателя, и когда смотришь его архив, видишь, сколько положительных отзывов собралось от литературоведов и его читателей в Абхазии, Армении, России, а также в Ливане и далекой Америке.

Такую высокую оценку ему дают, видимо, потому, что его писательская философия, как в простых, так и сложных вопросах, правдива и доступна читателю. На это способен, бесспорно, только талантливый литератор.

У А.Сарецяна широкая читательская аудитория, ибо он пишет на армянском и русском языках. И эта аудитория постоянно расширяется.

Когда-то он работал учителем в школах, в том числе и сельских. Автору этих строк также приходилось преподавать не один год ученикам сельской школы и понять их тонкий внутренний мир. Я представляю, как же повезло детям, что у них был такой учитель, как Артавазд Сарецян. Он умеет разговаривать как с детьми, так и со взрослыми на понятном им языке, и эта черта сопровождает Артавазда всю его сознательную жизнь.

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В России выходит научно-художественный журнал «Переводчик» для филологов, лингвистов, студентов, а также тех, кто интересуется вопросами перевода и переводоведения.

В одном из последних номеров журнала наряду с переводами произведений, например, Вольтера, Уильяма Шекспира, Роберта Бернса, Оскара Уайльда, Беа Луи де Мюра, Петера Кристен Асбьерисена, Гарма Цырендашиева и других, опубликованы и произведения писателя из Абхазии Артавазда Сарецяна. Это большая подборка стихотворений разнообразной тематики в переводе москвички Надежды Осьмининой – члена Союза писателей России, академика Евразийской академии телевидения и радиовещания. После публикации данной подборки главный редактор журнала, кандидат филологических наук, известный специалист по англоязычной литературе Ольга Стельмак написала Надежде Васильевне: «Прошу передать Артавазду Сарецяну мое восхищение его поэзией – в ней глубина и тонкая лирика, и житейский драматизм. Спасибо Вам, как переводчику, что открываете нашему читателю этого поэта. Конечно, будет здорово, если Вы пришлете в следующий номер переводы абхазских поэтов».

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В литературном альманахе «Гракан Амшен», изданном Союзом писателей Армении в Ереване благодаря Артавазду Сарецяну, опубликованы произведения Анзора Мукба, Станислава Лакоба, Сергея Агындия, Владимира Зантария, Даура Начкебия, Вахтанга Абхазоу, Анатолия Лагулаа, Валентина Когония, Виталия Шария, Энвера Ажиба. Большую часть произведений перевел А.Сарецян. Этот альманах, презентация которого состоялась в Союзе писателей Армении, был особо отмечен на съезде армянских писателей диаспоры, который прошел в октябре 2017 года в Цахкадзоре.

Многие поэтические и публицистические работы Артавазда Сарецяна, рассказывающие и о литературной жизни Сухума, опубликованы в популярном литературно-художественном журнале «Амайнапаткер» («Панорама»), выходящем в Лос-Анджелесе.

К прозаическим и публицистическим произведениям А.Сарецяна часто обращается «Общеписательская Литературная газета» – орган Международного сообщества писательских союзов. Благодаря многим его публикациям новости литературной жизни Абхазии стали достоянием читателей этого авторитетного издания, выходящего под редакцией главного редактора Владимира Федорова и его заместителя Елены Степановой.

Артавазд Сарецян – член союзов писателей Абхазии и Армении, автор более 10 книг на армянском и русском языках. Награжден орденом «Ахдьз-Апша» третьей степени, медалями Уильяма Сарояна и Посла родного языка.

Юрий КУРАСКУА

На снимке: А.Сарецян с супругой Гоар после вручения медали Уильяма Сарояна.

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА