ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО ОТМЕТИЛИ 25-Ю ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ В АБХАЗИИ

Историческая миссия

Военнослужащие Российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине начала миротворческой операции.

Руководство базы и Минобороны Абхазии почтили минутой молчания миротворцев, погибших при выполнении задач, возложили цветы к мемориалу на набережной республиканского центра.

Накануне памятной даты в рамках дня открытых дверей в соединении военнослужащие продемонстрировали тактические действия по обороне побережья от десанта условного противника.

Российская военная база ЮВО в Абхазии – правопреемник 131-й отдельной мотострелковой бригады, выполнявшей миротворческую миссию на территории республики с 21 июня 1994 г.

Более третьей части вооружения, военной и специальной техники базы являются новейшими и современными. Всего на штатном вооружении соединения состоит свыше 700 единиц техники, в том числе: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг», реактивные системы залпового огня «Град», различные радиолокационные станции и инженерные машины.

Современное вооружение и техника военной базы позволяют личному составу эффективно выполнять задачи по поддержанию безопасности и стабильности в стране.

Справка:

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 г. коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации.

Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена 1 сентября 2008 г.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа