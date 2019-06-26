Главная
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО ОТМЕТИЛИ 25-Ю ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ В АБХАЗИИ
Историческая миссия
Военнослужащие Российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине начала миротворческой операции.
Руководство базы и Минобороны Абхазии почтили минутой молчания миротворцев, погибших при выполнении задач, возложили цветы к мемориалу на набережной республиканского центра.
Накануне памятной даты в рамках дня открытых дверей в соединении военнослужащие продемонстрировали тактические действия по обороне побережья от десанта условного противника.
Российская военная база ЮВО в Абхазии – правопреемник 131-й отдельной мотострелковой бригады, выполнявшей миротворческую миссию на территории республики с 21 июня 1994 г.
Более третьей части вооружения, военной и специальной техники базы являются новейшими и современными. Всего на штатном вооружении соединения состоит свыше 700 единиц техники, в том числе: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг», реактивные системы залпового огня «Град», различные радиолокационные станции и инженерные машины.
Современное вооружение и техника военной базы позволяют личному составу эффективно выполнять задачи по поддержанию безопасности и стабильности в стране.
Справка:
Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 г. коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации.
Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена 1 сентября 2008 г.
Пресс-служба Южного военного округа
Номер: 64
Выпуск: 3804
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Южного военного округа