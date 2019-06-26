«КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО» – ЛЕЙТМОТИВ ВСТРЕЧИ

Гость редакции

Гость нашей редакции – а им на сей раз был советник Президента РА по взаимодействию с правоохранительными органами и председатель республиканской политической партии «Акзаара» Леонид Дзапшба – чуть ли не с порога начал говорить о сегодняшних проблемах нашего общества.

– Четверть века прошло со дня Победы в Отечественной войне, а что изменилось? Выросли дети, подрастают внуки, но уровень жизни не улучшился. Люди устали жаловаться, да и не принято это в нашем обществе. Разрыв между материальным благосостоянием власть имущих и народом достиг максимальной величины. Мы стесняемся открыто кого-то винить, и в итоге виноватых вроде и нет.

Все эти годы я не был в стороне, работал на самых ответственных участках и делал все от меня зависящее. Во многих людях я сегодня разочаровался. Корыстные интересы для многих важнее общего благосостояния народа. Я не умею хитрить и, вообще, не очень удобный человек в отношениях с руководством. Интересы службы всегда ставил выше добрых отношений с начальством, тем не менее дослужился до генерал-лейтенанта. Значит, был нужен.

Не перебивая гостя, встреча с которым, кстати, длилась как никогда при других редакционных гостях долго – более двух с половиной часов, журналисты постепенно стали переводить разговор к конкретным, волнующим их вопросам.

– Когда вы работали министром внутренних дел, помнится, по утрам разводы милиционеров будили спящих в домах рядом, вечерами тоже. Свет в окнах министра горел ночами. Профессионализм нужен во всем. Вы его проявляли. Оценивая жизнь в республике, скажите, что можно сегодня сделать?

– У нас маленькая республика, и невозможно скрыть от людей реальное состояние в криминальной среде. Не хочу сейчас оценивать статистику, которую выдают правоохранительные структуры, но нет в нашем народе ощущения защищенности, и это, я полагаю, самый главный показатель криминогенности. Нет уверенности в сохранности своего имущества, да и самой жизни. Многие засыпают с оружием. Не защищены дети. Крестьяне наши тоже ждут защиты от преступников.

Многие измучены жизнью, растет количество самоубийств и тяжелых заболеваний. Отсутствуют рабочие места, сложно создавать свой бизнес, получать кредиты и т.д. В обществе много лжи и лицемерия, мы разучились говорить друг другу правду, потому что это неудобно, можно кого-то обидеть. После войны мы были беднее, но намного чище, у людей горели глаза, несмотря на людские потери хотелось построить счастливую жизнь. Знали, что теперь все зависит только от нас. И что в итоге? Многие завладели имуществом и теперь боятся его потерять. Попав каким-то образом в зависимость от власти, молча сглатывают несправедливость. Самое опасное, что мы стали привыкать к этому состоянию. Надо разбудить наше общество!

Человек, избравший своим делом государственную службу, должен быть честен и бескорыстен, а не строить свою карьеру на мздоимстве и взяточничестве. По примеру Владислава Ардзинба. Он всецело служил народу, такого ныне нет. Он переживал, страдал, до слез мужских доходило, когда решались судьбоносные вопросы. Я много времени находился с ним рядом, охранял его, поэтому знаю, как плохо ему бывало, каких страданий ему стоили сводки с фронтов. Он брал на себя решение самых разных, порой неразрешимых, казалось бы, вопросов, и это стоило ему жизни. А иначе и не получится.

Сегодня вся полнота власти в руках нашего Президента, и он в ответе за работу всего государственного аппарата. У него богатый опыт оперативной работы в прошлом, а это как минимум умение разбираться в людях и принимать взвешенные решения при назначении руководителей. Нашей небольшой республикой можно управлять в режиме онлайн, за сутки можно посетить всех глав районов, что мне удавалось делать в бытность мою министром внутренних дел Абхазии. Ночью я мог оказаться в Гагрском или Галском районах и воочию убедиться, как несут службу вверенные мне подразделения. Конечно, можно возразить, что назначенные руководители и без вмешательства свыше должны самостоятельно нести службу. Чиновник на месте сам должен знать, что ему делать, исполнять свои обязанности – ведь и ему доверена ответственная должность, у него же есть потенциал и возможности. Да, но без надзора свыше все равно не получится. Если бы пару раз из какого-то одного района приехали ко мне люди и на что-то пожаловались, лично я снял бы с работы главу районной Администрации.

Потом в редакции речь зашла о российских инвестициях, о необходимости чиновникам дальше работать над проектами и делать все, чтобы поступающие в Абхазию деньги не урезались.

– Инвестиции в основном выделяются под различные национальные проекты, на которые заранее составлена смета расходов. Если люди, отвечающие за реализацию этих проектов, компетентны и не руководствуются соображениями собственного обогащения, то особых сложностей не предвидится. Проводится тендер, находится подрядчик и т.д. А вот когда возникает вопрос, как украсть побольше, тогда подрядчик избирается совсем по другим канонам, а о реализации проекта думают в последнюю очередь. У нас достаточно надзирающих структур, поэтому можно обеспечить прозрачность всех расходов российских инвестиций. Я за то, чтобы расходная часть нашего бюджета и размер инвестиций были доступны всем заинтересованным ведомствам и Парламенту.

Инвестиции урезаются, когда нет правильно разработанных проектов с понятной и честной сметой.

– А накладно ли проводить патрулирование по ночам силами ГАИ? – поинтересовались журналисты газеты далее.

– В Абхазии вся центральная трасса в основном пролегает вдоль моря, и миновать её, переезжая из района в район, невозможно. И по ней передвигаемся все мы – и преступники, и нормальные граждане. Поэтому, контролируя эту дорожную артерию, можно пресечь до 50% всех преступлений и правонарушений. В мою бытность министром мы регулярно усиливали посты ГАИ силами оперативных подразделений, и это давало ощутимые результаты. Необходимо патрулирование автомашин ДПС в городах, районах в ночное время. Это тоже успокаивает наших граждан и способствует профилактике правонарушений.

Надо, чтобы милицию уважали, а неповиновение и сопротивление законным действиям её сотрудников жестко пресекалось.

Но 5 июля 2016 г. нас унизили и растоптали. Кучка преступников при поддержке и подстрекании оппозиции, да и некоторых сторонников власти, штурмом брала здание МВД. Президент снял меня с должности с обещанием вернуть после прокурорской проверки. И хотя прокуратура не нашла в моих действиях никакого состава преступления, даже правонарушения, возвращение на прежнюю должность не состоялось по сей день.

Где нет милиции – нет государства. И подчеркну, что МВД – это не репрессивный орган, который должен защищать «главного слугу народа» от своего же народа. Милиция должна защищать свой народ от преступников, а не власть от народа. На то она и народная. Хоть одного человека привлекли к ответственности за события 5 июля? Нет.

– И все-таки, как изменить в стране ситуацию, какие нужны для этого рычаги? – настаивали журналисты, чтобы услышать от гостя более конкретные предложения.

– Это тема для большого и отдельного разговора. Если вкратце и как я себе это представляю: надо разграничить проблемы – на первостепенные, которые не терпят отлагательств, и на те, которые можно решить, предположим, завтра. Проще говоря, это перспективный план развития.

Этим должно заниматься правительство. Проблем очень много. Но, прежде всего, надо вернуть доверие народа и доверие нашего стратегического партнера. Это важно для всех сфер нашей жизни и в первую очередь для нашей безопасности. И как я уже говорил, нужна абсолютная прозрачность расходования бюджетных средств. И, конечно, бизнесу необходимо обеспечить безопасность, только при этом условии в страну пойдут инвестиции.

Надо разобраться с коррупцией в органах власти. И как ни крути, приходится возвращаться к правоохранительным структурам. Только при их эффективном функционировании возможно обеспечение всех условий развития. Все удачные экономические модели базируются на развитии малого и среднего предпринимательства. У нас оно в зачаточном состоянии.

Надо внимательно разобраться с налогообложением и кредитной политикой банков, у начинающего бизнеса должны быть льготные сроки, так называемые налоговые каникулы первые несколько лет деятельности. У нас это сегодня не работает. Не имея производства своего товара, мы облагаем пошлиной ввозимую продукцию. Все эти вопросы требуют безотлагательного пересмотра. Наша судебная система нуждается в реформировании. И многое другое надо делать.

– Как смотрите на сборы (сходняки) представителей преступного мира в центре города?

– Тема организованной преступности поднималась мной всякий раз, когда я назначался министром ВД. Мы разработали проект закона, который вобрал в себя все самые эффективные, применяемые в сегодняшнем праве меры по борьбе с организованной преступностью. И где сегодня этот закон? Он застрял в Администрации Президента. Вор должен сидеть в тюрьме. Назвался вором – иди на нары. И никаких компромиссов.

Милиция должна быть народной и служить народу – я повторюсь. И она умеет служить народу. Ведь это было проявлением заботы о безопасности населения, когда, бывало, за один рейд по 40–50 стволов незаконно хранящегося оружия изымали, не знаю, как при этом мы сами живыми оставались. Однажды ночью машин 60 загнал на стоянку. Звонков было!!! Повеситься хотелось. Но я не должен, если я чиновник и особенно если я служитель правоохранительных органов, утром говорить одно, а вечером – другое. Тогда никакого тебе авторитета и порядка не видать. Я давно заметил: если ко всем применяешь одинаковый подход, то люди проявляют законопослушание. И не всегда только силовыми методами можно добиваться успеха. Однажды ночью оцепил парк в Сухуме, человек 40 собрал в кучу, поговорил примерно так: «Это ваш город? Неужели нельзя по-другому себя вести, не шуметь?» И так далее… А недавно, обняв меня, какой-то парень спросил: «А помните наш разговор в парке?». Оказалось, он был в числе тех молодых ребят. И думаю, он стал не худшим гражданином страны.

– Как отучить общество от привычки «спасать» своих родственников от наказания?

– Почему у нас это происходит? Это неспособность институтов власти обеспечить безопасность подозреваемых и осужденных в местах содержания и исправления. Это низкий уровень нравственности населения. Никто не спешит осудить совершившего преступление, осудить за его антиобщественное поведение. Истоки последнего лежат тоже в сфере организованной преступности. Пока воры будут авторитетны и уважаемы обществом, мы не выйдем из этого состояния. Прежде всего власть должна доказать, что перед законом все равны. Надо привести в порядок места отбывания наказания. Ни для кого не секрет, что там творится. Не соблюдается основной принцип – наказание за преступление. Наши преступники не боятся попасть в СИЗО. Многие живут там лучше, чем на воле. В общем, это целый комплекс проблем, который необходимо решать нам всем вместе.

– Сегодня в милиции все плохо?

– А вы как считаете? Каждый из нас сегодня в состоянии дать собственную оценку нашему МВД. Ответьте себе на вопросы: «Вы чувствуете себя защищенными? Вы без тревоги ложитесь спать? Вы спокойны, когда ваших детей нет дома? Кто может быть гарантирован, что его дети защищены от наркотиков?» Наркотики уже в школах. Кто за них, школьников, в ответе? Я уже не говорю о сохранности нашего имущества. Вряд ли вы найдете в городе квартиру, куда воры не заходили хотя бы один раз. Но самая большая беда – это наркотики. В бытность мою министром я в первую очередь избавлялся от сотрудников, употребляющих наркотики. 36 сотрудников были уволены со службы после сдачи анализа крови – они находились в состоянии наркотического опьянения. Сегодня многие из них снова в строю. Чем это объяснить?

Надо закрыть дорогу тяжелым наркотикам в нашу страну. Это решаемая задача, лишь необходимы желание и время. Вместе с тем есть еще и внутренний оборот этого зелья. Есть культивируемые плантации конопли. Наркотики приносят огромные прибыли, поэтому сопротивление тоже будет пропорционально доходам. Нам всем вместе надо бороться с этим злом. Надо приобщать детей к спорту. Мною в свое время на пожертвования моих друзей было построено 13 полей для минифутбола. Они и поныне эксплуатируются. Незанятость населения, отсутствие рабочих мест, уныние народа из-за отсутствия материальных средств для существования – все это на руку наркобизнесу.

– Раз вы затронули тему наркотиков… вы знаете ситуацию лучше, чем мы.

– У нас плачевное положение с демографией. А полгода употребления такого общедоступного препарата, как «Лирика», может привести молодого человека к бесплодию. Уже 12-летние втягиваются в употребление наркотиков и различных таблеток. Под их воздействием молодые люди выбрасываются с этажей, вешаются. Кто завозит наркотики? Со всех сторон колоннами идут. Зачем было вводить смертную казнь в законодательство за распространение наркотиков? Только ставки поднимутся в структурах, чтобы откупаться.

Далее, отвечая на вопросы газетчиков, Леонид Дзапшба рассказал еще немало о своей конкретной деятельности, когда бывал на посту министра внутренних дел. Например, по его непосредственной инициативе на Лыхненском повороте у въезда в Гудауту был построен круг, регулирующий автодвижение, построено железное ограждение на Сухумском железнодорожном вокзале для безопасности пешеходов, расчерчена автотрасса у Роснефти в Сухуме и на Пицундском повороте – для улучшения безопасности движения. Л.Дзапшба считает, что людей надо приучать к порядку, к дисциплине. И это возможно сделать во всех сферах, в том числе и в налоговой, с которой он был связан восемь лет, являясь заместителем министра по налогам и сборам РА. Он также считает, что неправильно сносить объекты, которые уже построены – даже незаконно. Ведь в них вложен капитал. Собственник не всегда виноват – кто-то же видел, знал, что идет незаконное строительство, которое надо было вовремя остановить. Просто надо брать все налоги сполна, когда уже построенный объект заработает. А на границе с Грузией, если невозможно остановить грузопоток, надо его узаконить. Дзапшба напомнил, что при Владиславе Ардзинба брали пошлину за товары, разрешенные к ввозу в Абхазию с территории Грузии. В Галском районе живут наши граждане, им надо создавать условия для существования – условия законные, считает гость редакции. А паспортизация – с ней ситуация провальная даже в Гагрском, Гудаутском, Очамчырском районах. Но если даже государство не смогло вовремя обеспечить обмен, то гражданин Абхазии имеет право проголосовать на выборах по старому паспорту, если срок его действия не просрочен. А в целом паспорта надо обменивать не спеша, не нарушая процедуры.

И последний вопрос, на который отвечал Леонид Юрьевич, был таков:

– Вы идете кандидатом в Президенты. Но у вас есть команда? Учитываете, что став Президентом, вы больше врагов себе наживете?

– Конечно, у меня есть единомышленники, их немало и в среде нашей интеллигенции. А опираться я собираюсь на все здоровые силы нашего общества, никакого деления на своих и чужих я не приемлю. Все, кому сегодня не по душе происходящее, кто не может равнодушно взирать на бездействие, добро пожаловать в нашу команду (или в нашу партию). Работы хватит всем. Спокойной жизни в случае моего избрания криминалу не видать. Нет времени на раскачку, слишком много уже упущено возможностей.

Я искренне хочу послужить своему народу и многое изменить для простых людей. Я готов к этой работе и рассчитываю на вашу поддержку.

И еще одно. Хочу предложить всем будущим кандидатам объединить усилия для получения реального списка нашего электората. Происходящая паспортизация создает неравные условия для наших граждан. Надо сделать, чтобы никто не мог этим воспользоваться в своих личных целях.

Гостю редакции Леониду Юрьевичу Дзапшба вопросы задавали главный редактор газеты Юрий Кураскуа, редакторы отделов и корреспонденты Лилиана Яковлева, Заира Цвижба, Юлия Соловьева, Русудан Барганджия, Лейла Пачулия, Эсма Арджения.

Записала Заира ЦВИЖБА

БИОГРАФИЯ

Генерал-лейтенант милиции, советник Президента РА по взаимодействию с правоохранительными органами, член Правительства Республики Абхазия, экс-министр внутренних дел Абхазии (2010-2011 и 2015-2016), президент Федерации футбола Абхазии (с 2007), председатель республиканской политической партии «Акзаара» за стабильное развитие и законность Леонид Юрьевич Дзапшба родился 1 января 1961 г. в селе Бармыше Гудаутского района.

В 1975 году окончил среднюю школу. Три года служил в рядах Советской армии, а после демобилизации, с 1981 по 1983 годы, учился в Чебоксарской школе милиции МВД СССР.

С 1983 по 1991 годы работал в УВД Томского облисполкома на различных должностях оперативного состава: оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного, начальника отделения уголовного розыска.

С 1988 по 1991 годы обучался в Омской Академии МВД СССР.

С 1991 года находился в ведомстве МВД Абхазской АССР, работал на должностях оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного уголовного розыска МВД.

В сентябре 1993 года был назначен начальником отдела оперативного реагирования МВД РА.

С октября 1993 года занимал должности заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия и начальника Управления внутренних дел города Сухума.

В июле 1994 года ему было присвоено специальное звание полковника милиции.

10 июля 1996 года назначен на должность заместителя председателя Службы безопасности Республики Абхазия.

С 2002 по 2010 годы занимал должность первого заместителя министра по налогам и сборам Республики Абхазия.

22 сентября 2010 года был назначен министром внутренних дел Республики Абхазия.

20 октября 2011 года ушел в отставку с поста министра внутренних дел Абхазии.

В июле 2014 года был зарегистрирован кандидатом на пост президента Абхазии.

С 9 октября 2015-го по 5 июля 2016 года вновь был в должности министра внутренних дел Республики Абхазия.

Награжден нагрудным знаком Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики «За вклад в развитие международных связей».

Женат. Имеет пятерых детей.

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА