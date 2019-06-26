30 ИЮНЯ 70 ЛЕТ АРТУШУ САРЬЯНУ

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет члена руководящего органа партии, неиссякаемой и уникальной энергии великого труженика, талантливого организатора и руководителя, немало поработавшего на абхазскую Свободу, искреннего и истинного патриота Апсны, достойного гражданина Абхазии и Великой России, образцового семьянина, генерала российской контрразведки, достойного сына знаменитого афонца Сарьяна Андроника Задыковича, молочного брата лидера нашей партии Якуба Лакоба САРЬЯНА АРТУША АНДРОНИКОВИЧА со славным 70-летним юбилеем, желает долгих лет бодрости, здоровья, всех земных благ, абхазского долголетия, максимальной реализации жизненной потенции в кругу своей прекрасной семьи и многочисленных друзей, нового прилива жизненных сил, полной чаши, благополучия и счастья!

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: обществоАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии