СЛОВО О ЗАУРЕ ЧИЧБА

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– Когда Заур Чичба проводил моления для благополучия Абхазии, он и меня приглашал на Ачандарскую поляну. Поэтому я являюсь очевидцем всех этих событий. Заура Чичба я знал хорошо. Проводил он священные обряды по канонам аныхи, ничего плохого в адрес кого-то ни разу не допустив. В зале заседания Кабинета Министров, где собирались представители политической партии «Амцахара», фамилии Чичба и Совета старейшин Абхазии, нам показали кадры, где Заур Чичба якобы проклял народ Абхазии. Но никакого проклятия в этих материалах мы не услышали. Заур Чичба, как я уже сказал, ничего плохо не сделал, за что можно было бы его ругать сегодня.

Так унизительно высказываться о человеке, который верно служил Дыдрыпш-ныхе, считаю провокацией со стороны злопыхателей. Народ его знал, уважал, много людей сопровождало его во время проведения молений. Если он в своем служении хотя бы раз допустил что-то некорректное, то его больше не допустили бы к Дыдрыпш-ныхе.

Есть такая пословица: если к твоему недоброжелателю забрел твой цыпленок, то ему может показаться, что к нему забрела свинья. Что с нами случилось? Почему мы такие низкие вещи себе позволяем?

В этой ситуации скажу одно: если мы хотим жить в процветающей стране, где не будет грабежей, убийств, аварий, мы должны стать истинными патриотами Абхазии, чтить свои обычаи, культуру, уважать своих национальных героев, работать на благо своей страны.

Беседу с Сергеем Чакветадзе, председателем Совета старейшин Гудаутского района записала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ