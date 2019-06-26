И НА РАДИО, И В ГАЗЕТЕ

Коллега о коллеге

Наша профессия дает удивительную возможность встречаться с людьми разных специальностей и интересных судеб, а затем знакомить их со своими читателями. А в это же время рядом с нами живут и работают наши коллеги, о которых мы, кажется, знаем все. Потому что долго, каждый день, годами и даже десятилетиями, проводим вместе время, делим наши семейные радости и сопереживаем, когда случается у кого-то в доме беда.

В районной газете «Бзыбь» я работаю уже больше 30 лет. Это большой временной отрезок, который позволяет мне рассказать и о моих коллегах. Когда я только пришла в редакцию, Сима Аргун уже работала диктором на Гудаутском радио. Нужно отметить, что и радио, и газета были неотъемлемой частью жизни жителей района. В каждом доме была своя радиоточка, и, конечно, все ждали новостей, музыкальных подарков, объявлений. Да, это было другое, советское время, но мы родом из СССР, поэтому наши воспоминания уходят порой в то время, и вспоминаем при этом только самое лучшее. Ведь все были молоды, полны сил и оптимизма, а жизнь преподносила новые неожиданные сюрпризы, встречи с интересными людьми.

Родилась Сима Аргун в семье образованных, интеллигентных людей. Мама, Вера Хусейновна Пилия, по профессии была педагогом, преподавала математику, много лет работала директором Хуапской неполной средней школы. Отец прошел дорогами Великой Отечественной войны, а в послевоенные годы работал в редакции газеты «Бзыбь».

Когда началась война1941–1945 годов, Николай Бидович Аргун, окончив Батайскую летную школу младших авиационных специалистов, прибыл в 123-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк в качестве стрелка-радиста на самолете «ПЕ-2». Его путь к Победе лежал через освобождение Смоленщины, Белоруссии, Латвии, Кенигсберга. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, многими медалями. Он, как и тысячи защитников Родины из Абхазии, внес свой вклад в Победу. Примечательно, что о боевых заслугах деда помнят и знают в семье, где подрастают поколения внуков и правнуков. В 2014 году они пронесли портрет прославленного деда-ветерана в составе Бессмертного полка в Москве. Тем самым молодое поколение почтило память победителей в Великой Отечественной войне.

В семье вместе с Симой подрастали пятеро сестер и один брат. Каждому из детей родители прививали любовь к художественной литературе, герои которой становились для них примером в жизни. Детей также воспитывали, что было естественно и характерно в наших семьях в недалеком прошлом, на незыблемых законах абхазского этикета. Ведь оба деда Симы – и по отцовской, и материнской линиям – Бида Аргун и Хусеин Пилия были весьма уважаемыми людьми.

Семейные традиции продолжались, и желание родителей дать образование своим детям воплотилось в реальность – все они выбрали себе профессии по душе и получили те знания, без которых было бы трудно реализовать себя. И в этом, конечно, заслуга родителей, которые ненавязчиво, на собственном примере, вели своих детей во взрослую жизнь.

Сима в этом году, 1 апреля, отметила юбилей, и мы сердечно поздравляем ее с этим. Несмотря на тот большой жизненный опыт, который у нее есть, она продолжает нас удивлять своим желанием видеть и по-детски удивляться всему прекрасному. Кстати, это было у нее всегда – умение шить, вязать, делать своими руками поделки. Этому учила еще ее бабушка, когда не было такого количества игрушек, как сейчас, когда все куколки делали сами. Теперь Сима сама уже бабушка и свои поделки показывает внучке, продолжая семейные традиции. Сима абсолютно уверена, что они намного ценнее фабричных – хотя бы уже потому, что экологически безопасны.

К искусству, к народному творчеству, у Симы Аргун отношение особое, возможно, даже особенное. Был такой прекрасный период в ее жизни, когда она работала инспектором в отделе культуры Гудаутского района. Повторюсь, это было незабываемое советское время. То самое, когда в каждом, именно в каждом селе Гудаутского района по-настоящему плодотворно работали очаги культуры – дом культуры, библиотека, кинотеатр, различные кружки, коллективы художественной самодеятельности, а в некоторых селах и свои театры, которые сотрудничали со средними школами. И этот тандем давал свои прекрасные результаты, оттуда, из недр народной культуры, вышли прекрасные абхазские актеры, музыканты, поэты, писатели, художники, композиторы. Вспоминает Сима Аргун:

– Сотрудники нашего районного отдела культуры в обязательном порядке посещали сельские очаги культуры и видели, что работали они не для галочки. Не было ни одного праздничного дня в календаре, который не отмечался бы в сельском клубе. Именно в те годы, общаясь с людьми старшего возраста, мне захотелось организовать выставку работ, которые хранились в сундуках у старых мастеров – наших бабушек. И когда эта выставка открылась, то взору посетителей предстали уникальные работы – вышивки, плетения, вязания. Кстати сказать, выставка так и называлась «Бабушкин сундук». Очень сожалею, что после окончания той, самой первой выставки, многие работы, вернувшись в свои дома, бесследно для нас исчезли. Они многому могли научить современных абхазских дизайнеров, да просто современной молодежи были бы очень интересно и познавательно.

Да, много было выставок в Гудаутском районном Доме культуры, в организации которых участвовала Сима Аргун. Но есть среди них и очень важные для нее лично, ведь это была выставка ее друзей и единомышленников.

– Первая выставка работ тогда молодых и начинающих художников Гиви Смыр и Руслана Пандария из Нового Афона, которая прошла в Гудауте, познакомила широкого зрителя с новыми именами. Молодые авторы только заявляли о себе, только начинали свой путь в большое искусство, но уже тогда было ясно и профессиональным художникам, и рядовым ценителям изобразительного искусства, что в будущем их работы займут свое особое, достойное место, – рассказывает Сима. – В те годы тема махаджирства не была так раскрыта и доступна, как сейчас, а в работах Гиви Смыр эта тема прозвучала четко и достаточно смело. Высокую оценку работам дал народный поэт Рущбей Смыр, отметивший, что для тех лет достаточно закрытая тема о наших соотечественниках за рубежом стала намного прозрачной благодаря творчеству Гиви Смыр.

Большой временной отрезок журналистской биографии Симы Аргун приходится на работу на районном радио. Это было незабываемое время. Правда, аппаратура, на которой они записывали репортажи, теперь кажется чем-то очень древним. Но иного выбора не было, приходилось использовать то, что было в наличии. Конечно, случалось всякое. Если сейчас она вспоминает с улыбкой случавшиеся накладки во время вещания, то в те моменты казалось, что жизнь остановилась. К примеру, во время открытия районной комсомольской конференции нужно было включить гимн СССР. И нужно было такому случиться, что сели батарейки у магнитофона, и, соответственно, мелодия гимна стала искажаться. У Симы от волнения участился пульс, но она быстро сообразила, что можно использовать обычный простой карандаш и вручную прокрутить бобину. Гимн прозвучал как надо, и все обошлось без выговора.

Во время праздничных первомайских или ноябрьских демонстраций именно сотрудники районного радио были ведущими торжества. Они располагались на втором этаже тогдашнего Управления сельского хозяйства и приветствовали коллективы организаций и предприятий, которые проходили по широкой улице стройными рядами. А когда происходила заминка и нужно было срочно заполнить паузу, у опытных ведущих были свои уловки. Они попросту начинали читать те лозунги, которые были написаны на транспарантах в руках демонстрантов. А людям казалось, что они все лозунги знают наизусть.

Сима Аргун – заслуженная журналистка Республики Абхазия. Сколько себя помнит, с самой юности работает, за небольшим исключением, на гудаутском радио и в районной газете «Бзыбь». Такое постоянство говорит о её характере. В газетных материалах моей героини – по ее стилю, отношению к человеку или событию, тому основному ударению, которое она ставит в материалах, узнается автор – Сима Аргун.

У Симы Аргун и ее супруга Руслана Нанба четыре дочери, двое внуков. Конечно, у нее, как у любой мамы, жены и бабушки много хлопот и забот. При этом она не отказывает себе никогда в удовольствии посетить премьеру в театре, выставку художников или концерт, посмотреть художественный фильм.

А еще моя коллега, собственно, как и я, очень любит море, много лет она занимается зимним плаванием. Предполагая ее ответ, я все же спросила свою подругу, какое время дня она любит больше всего. Ее ответ, возможно, кого-то подвигнет на новое увлечение:

– Больше всего люблю встречать рассвет, заплывая далеко в море, когда хорошо и отчетливо видны величественные горы.

Что здесь добавить? Многая лета тебе, Сима, любоваться горами и получать от этого невероятный заряд бодрости, здоровья и хорошего настроения!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району