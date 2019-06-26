УВЕЛИЧЕНЫ ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

На сессии Народного Собрания – Парламента РА внесли изменения в Закон РА «О Республиканском бюджете на 2019 год». В представленном министром финансов Джансухом Нанба проекте закона меняются основные параметры Государственного бюджета РА на 2019 год в части доходов, расходов и дефицита бюджета. Так, согласно документу, «общий объем Государственного бюджета РА на 2019 год по доходам составит в сумме 10 221 435,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 11 050 168,0 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета равен 828 732,4 тыс. рублей, из которых 820 904,2 тыс. рублей – дефицит Республиканского бюджета». Как говорится в представленном проекте закона: «Произведено уточнение доходной части Республиканского бюджета, которое составило 8 111 298,7 тыс. рублей и расходной части Республиканского бюджета – 8 932 202,9 тыс. рублей. Общий объем доходов Республиканского бюджета увеличен на 470 937,8 тыс. рублей. 360 000,0 тыс. рублей – это финансовая помощь РФ в целях социально-экономического развития РА; 60 530,0 тыс. рублей – это финансовая помощь РФ РА в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. Общий объем финансирования в рамках Инвестпрограммы составит 1 681 060,0 тыс. рублей, увеличение собственных доходов – в объеме 50 407,8 тыс. рублей (в основном за счет увеличения общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг., а также увеличения платы за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия). Общий объем расходов Республиканского бюджета на 2019 год увеличен на сумму 1 166 479,8 тысяч рублей». Кроме того, по поручению Президента Абхазии, в рамках реализации Соглашения между РА и РФ о порядке и условиях софинансирования за счет средств РФ повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений РА и сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2019 году, были также внесены корректировки в расходную часть Республиканского бюджета, а также распределены расходы на повышение заработной платы социального блока по следующим направлениям: здравоохранение – 15 143, 0 тысяч рублей; культура и искусство, средства массовой информации – 4 580, 0 тысяч рублей; физическая культура, спорт и молодежная политика – 2 061, 0 тысяч рублей; социальная политика – 1 016,0 тысяч рублей; дотация местным бюджетам – 87 500, 0 тыс. руб.

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс