У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Акции протеста в Тбилиси изначально начались как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы и его выступление в парламенте на русском языке.

Началась антироссийская акция, которая переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Сегодня требования участников протеста неизменны: отставка министра внутренних дел Грузии, назначение внеочередных парламентских выборов, освобождение всех задержанных. Все акции протеста носят явный антироссийский характер с оскорбительными высказываниями в адрес руководства России.

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За несколько дней до протестов в столицу Грузии прибыл советник Джо Байдена Майкл Карпентер.

В социальных сетях он написал, что просто провел три дня в Тбилиси. А еще посоветовал властям Грузии оценить последствия своей политики «открытых дверей с Россией».

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«Страны Запада игнорируют проявления национализма в Грузии,– заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций.– Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр.

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Министр обороны Грузии и командующий объединенными морскими силами НАТО и морскими силами США в Европе и Африке обсудили в Италии стратегические аспекты партнерства и перспективы сотрудничества.

«Мы усилим наше сотрудничество для упрочения безопасности в регионе Черного моря, что выразится в совместных учениях, в увеличении количества визитов в Грузию судов НАТО. Это обеспечит выполнение стратегической задачи обеспечения интеграции Грузии в НАТО и полноправного членства в Североатлантическом альянсе», – заявил грузинский министр.

Примечательно, что Грузия решила облегчить процедуру посещения своих портов натовским судам. Правительство инициировало поправки в соответствующее законодательство. Кабмин сможет теперь оперативно разрешать эти визиты.

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия