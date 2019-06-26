СЕЗОН В РАЗГАРЕ

Лето-2019

Министр по курортам и туризму РА Автандил Гарцкия сообщил, что Абхазия готова принять возросший поток туристов.

По его словам, «в Абхазии до 25 500 мест в объектах размещения и еще 50 000 мест в частном секторе. Это означает, что за летние месяцы мы можем принять 500 000 человек. Сезон начался неделю назад. И в сравнении с показателями прошлого года, отдыхающих в этом году гораздо больше. В течение года мы можем принять от 900 тысяч до 1 млн отдыхающих».

Гарцкия подчеркнул значимость туристического бизнеса для экономики страны: «Есть такие понятия, как «обслужить» и «принять». То есть обслужить – это предоставить коммуникации и инфраструктуру. В туриндустрию входят не только объекты размещения, но и транспорт, объекты частного сектора, питания, культуры, достопримечательности и т. д. До 20 тысяч наших граждан работают в сфере туризма и кормят свои семьи за счет этого бизнеса».

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс