ЗАСЕДАНИЕ СБ РА ПО СОБЫТИЯМ В ГРУЗИИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в Грузии.

Глава государства отметил неприемлемость прозвучавших в последнее время заявлений властей Грузии относительно Абхазии.

Президент отметил очевидную несостоятельность тиражируемого президентом и другими официальными лицами Грузии тезиса об «оккупации Абхазии». Рауль Хаджимба подчеркнул, что Республика Абхазия является независимым государством, которое развивает союзнические отношения с Российской Федерацией на прочной договорно-правовой основе. Отношения между двумя странами строятся с учетом взаимных интересов и на равноправной основе.

«То, что происходит сегодня в Грузии, это внутриполитическое противостояние, участники которого делают попытки обвинить Россию в сложившейся ситуации. Действующему руководству Грузии и оппозиции следует отказаться от терминов «оккупированные территории» в отношении Абхазии и Южной Осетии и решать свои внутриполитические задачи без попыток вовлечения в них наших независимых государств», – сказал Президент.

Министр иностранных дел Даур Кове проинформировал участников заседания о том, что в ходе предстоящего раунда Международных Женевских дискуссий представители Республики Абхазия поднимут вопрос о прозвучавших с трибуны парламента Грузии оскорбительных репликах грузинского парламентария в адрес народа Абхазии.

Номер: 64Выпуск: 3804Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА