ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений сообщает всем руководителям госхозов, агрофирм, предприятий, организаций, а также владельцам приусадебных участков о том, что необходимо принять меры по уничтожению опасного для человека карантинного сорняка – амброзии полыннолистной во всех местах ее произрастания до начало цветения.

При этом можно использовать агротехнические и химические способы, а именно скашивание, перепашка, культивация и выдергивание сорняков с соблюдением всех мер предосторожности.

За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулия, 28.

Государственная инспекция РА по карантину растений

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция РА по карантину растений