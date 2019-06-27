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27.06.2019
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений
ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений сообщает всем руководителям госхозов, агрофирм, предприятий, организаций, а также владельцам приусадебных участков о том, что необходимо принять меры по уничтожению опасного для человека карантинного сорняка – амброзии полыннолистной во всех местах ее произрастания до начало цветения.
При этом можно использовать агротехнические и химические способы, а именно скашивание, перепашка, культивация и выдергивание сорняков с соблюдением всех мер предосторожности.
За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулия, 28.
Государственная инспекция РА по карантину растений
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений