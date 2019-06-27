ПРАЗДНИК СВАРЩИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Профессия

18 ноября 2014 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Абхазия и Национальным агентством контроля сварки.

Для исполнения положений Соглашения на территории судоремонтных мастерских РГК «Абхазское морское пароходство» при материально-техническом содействии ООО «РСЗ МАЦ» Санкт-Петербурга открыто ООО «Многофункциональный центр контроля «Сварка Абхазии», директором которого является Небадзе Александр Александрович.

Торжественное открытие «Многофункционального центра контроля «Сварка Абхазии» произошло 29 мая 2018 года при участии руководителя аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия Сангулия Д.Р., министра труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия Аджба Р.Т., председателя госкомитета по экологии Читанава С.М., генерального директора Абхазского морского пароходства Ардзинба Д.З., заместителя руководителя Абхазского морского пароходства Габуния А.З., главного эколога Республики Абхазия Адзинба З.М., представителя АГУ Микава Г.П., директора СГК Габлия С.Н., представителей общественности, прессы, генерального директора НАКС РФ Прилуцкого А.И., исполнителей условий Соглашения: директора ООО «МЦК «Сварка Абхазии» Небадзе А.А. и директора ООО «РСЗ МАЦ» Левченко А.М.

В тот же день школа сварщиков приняла на обучение первых четырех сварщиков: Гудкова И.А., Джафарова А.А., Заратиади С.К., Симашкевича Э.Г.

Материально-техническое и педагогическое обеспечение процесса подготовки сварщиков на безвозмездных условиях организовано ООО «РСЗ МАЦ».

Главными исполнителями обучения теории и практике сварки были сотрудники этой организации – руководитель центра специальной подготовки Иващенко О.А., эксперт Сысоев А.А., преподаватель Колпакова И.А., технический эксперт Репин И.Л.

Все участники постоянно чувствовали руку помощи от уважаемого генерального директора РГК «Абхазского морского пароходства» Ардзинба Д.З.

Активную практическую помощь в организации обучения оказал начальник судоремонтных мастерских РГК «Абхазское морское пароходство» Адлейба Аслан Петрович.

В середине июня 2019 года в торжественной обстановке, в присутствии председателя государственного Комитета Республики Абхазия по экологии и охране природопользования Читанова С.А., заместителя председателя Государственного Комитета по стандартизации, энергетическому и техническому надзору Агумава Э.Р., председателя Коммунистической партии Абхазии Шамба Л.Н. и представителей предприятий и организаций Республики Абхазия, директора СГК Габлия С.Н., прессы, телевидения, директора ООО «РСЗ МАЦ» Левченко А.М., директора ООО «МЦК «Сварка Абхазии» Небадзе А.А. на территории порта состоялась публичная впервые в истории Республики Абхазия итоговая аттестация (теоретический и практический экзамен) первой группы сварщиков Республики Абхазия.

Фамилии аттестованных сварщиков внесены в реестр на сайте svarka.abkhazia.su, доступном для информации работодателей.

Адрес шкоды переподготовки сварщиков: г. Сухум, ул. Адлейба, 26.

Телефон для справок: +7940-927-10-12.

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: обществоАвтор: «Многофункциональный центр контроля «Сварка Абхазии»