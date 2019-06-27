СПОРТ

В г. Фаэнца (Италия) проходило первенство Европы по вольной борьбе среди кадетов, где в составе сборной России в весовой категории 60 кг боролся абхазский спортсмен Даниил Харчилава.

В ходе соревнований Даниил одержал победы над спортсменом из Венгрии со счетом 10:3 и спортсменом из Израиля со счетом 10:0, но в полуфинале потерпел поражение от спортсмена из Армении 3:4. В схватке за третье место Даниил выиграл у спортсмена из Грузии со счетом 8:2.

Сборная России заняла первое общекомандное место.

Тренируют спортсмена Размик Алабян и Виктор Ходжаев.

Состав юношеской сборной России был сформирован по итогам первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, в котором Даниил занял второе место.

Даниил Харчилава тренируется и учится в Калиниграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых.

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту