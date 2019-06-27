Цветочные мелодии весны

СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

(Окончание. Начало в № 63)

В поэтическом обзоре не раз появлялись стихи сотрудницы нашей газеты Заиры Гурцкая, отличающиеся некой таинственностью, высокой духовностью, томлением души, стремящейся реализовать свою мечту. И это откровение говорит о том, что у любви есть свои волшебные края:

Исчезнет боль,

Печаль и грусть.

Окунет меня в жизнь,

Унося с собой,

Вспыхнет, как огонь,

Творение Любви.

Изменится Человек,

Изменится пространство.

Душа с Душою сольется.

И песня прольется.

Земля расцветет зарей.

Унеси меня, Любовь,

В свои волшебные края.

Юная сухумчанка Наала Черкезия посвятила стих с искренними пожеланиями своему дорогому, любимому папе:

Пусть в глазах твоих сияет

Гордость, радость и любовь.

Пусть успех с тобой прибудет,

Улыбайся, мой родной.

С днем рожденья, папа!

Долгих-долгих лет.

Пусть приходит счастье

В каждый твой рассвет.

Хорошее весеннее настроение дарят читателю «Цветочные мелодии весны» Александра Сергеевича Вологдина из Санкт-Петербурга – стихи, которые он посвятил биологам Абхазии.

Вдоль Джукмурки вышел в свет

Робкой стайкой первоцвет.

Вон двулистная пролеска

Расцвела зиме в отместку.

И горят, как огоньки

Ее милые цветки.

Ниже светлая полянка

И на ней растет зубянка,

Не цветок, а загляденье,

В бледно-розовом цветении.

На стебле листочков пять,

Их легко пересчитать.

Ясно солнышко, бодряк,

Вылез из травы чистяк,

Улыбается беспечный

Своей жизни скоротечной.

Каждый цветок получает свою поэтическую характеристику, благодаря которой зримо представляешь его, как и где он растет, источает свой аромат. Кроме того, видно, что автор хорошо разбирается в цветах, любит их и готов оберегать, что он с удовольствием о них пишет, вдохновляется ими. Так, о цикламенах он пишет:

Цикламены красотой,

Я могу сравнить с зарей,

В них мерцает свет любви

Очарованной земли.

Читая это стихотворение, чувствуешь, что и цветы живут своей особой жизнью, радуются и печалятся. Словом, как и люди, меняют свое настроение.

Неожиданно мигнула

Желтоглазая примула

Мне с тропинки по соседству.

Мать-и-мачеха согреться

Забралась на косогор

Свой на небо, кинув взор.

И в стихотворении, которое Александр Сергеевич посвятил директору Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции Виталию Лейба, он воспевает красоту природы:

Мчусь на уазике с тобой

Каньоном бзыбским и окрест

Парит могучий дикий лес,

Внизу строптивая река,

И вровень с нами облака.

И как путешественникам не восхититься очаровательным, милым, застенчивым, хрупким и таким выносливым цветком, выросшим среди горных скал?

Палитрой солнечных небес

Из камня тот цветок воскрес!

Он красотою неземной

Взор покоряет твой и мой

И выживаемостью нас

Ошеломляет всякий раз.

Отрадно, что в редакцию присылают стихи не только жители Абхазии. Возможно, среди наших начинающих авторов найдутся такие, которые в будущем достигнут вершин литературного мастерства, ведь как когда-то отметил известный русский писатель Николай Васильевич Гоголь: «Поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это – огни, из него же взлетевшие, передовые вестники сил его».

Мы рады каждому вашему письму, каждому стихотворению. Пишите, и пусть вдохновение никогда не покидает вас.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ