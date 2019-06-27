СПОРТ

29 июня в Лондоне состоится турнир Всемирной боксерской организации (WBO), в котором пройдет бой за звание чемпиона мира среди молодежи. На ринге встретятся абхазский боксер Батал Чежия и словак Владимир Белужский. Наш спортсмен будет выступать в весовой категории 76 килограммов. Батал Чежия одержал победу в девяти из девяти боев на профессиональном ринге. Турнир будет транслироваться в прямом эфире на «Матч-ТВ»

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту