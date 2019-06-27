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27.06.2019
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
29 июня в Лондоне состоится турнир Всемирной боксерской организации (WBO), в котором пройдет бой за звание чемпиона мира среди молодежи. На ринге встретятся абхазский боксер Батал Чежия и словак Владимир Белужский. Наш спортсмен будет выступать в весовой категории 76 килограммов. Батал Чежия одержал победу в девяти из девяти боев на профессиональном ринге. Турнир будет транслироваться в прямом эфире на «Матч-ТВ»
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту