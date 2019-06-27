ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление госстатистики РА доводит до сведения всех организаций (за исключением бюджетных), представляющих бухгалтерскую отчетность (квартальную, годовую) территориальным органам госстатистики о необходимости своевременной сдачи квартальной отчетности в течение 15 дней по окончании квартала.

День предоставления бухгалтерской отчетности предприятием определяется по дате фактической принадлежности и оформляется соответствующей отметкой территориальными органами госстатистики.

УГС Республики Абхазия

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«Общество с ограниченной ответственностью «Чистая Абхазия» ОГРН 116РА000971; ИНН 11012216, КПП 211000732, место нахождения: Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Шапсугская, д. 5, уведомляет о том, что решением Единственного участника (Решение № 2 от 21.06.2019 г.) принято решение о ликвидации общества. Требования кредиторов общества могут быть предъявлены в течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Шапсугская, д. 5».

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.