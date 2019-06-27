ОН ЛЮБИЛ СУХУМ. И ГОРОД ЛЮБИЛ ЕГО.

Память

Речь идет о Вианоре Пачулиа. К большому сожалению, для молодого поколения это имя ничего не говорит. Винить молодежь за это нельзя. Дело в том, что книги В.Пачулиа сегодня не издаются. Значит, их нет в продаже. О нем не говорят ни школьникам, ни студентам.

А ведь во многом благодаря этому человеку для жителей бывшего СССР и зарубежья открывалась Страна Души. И они приезжали сюда на отдых. Его книги (более 30 наименований) никогда не залеживались и расходились массовыми тиражами. Большим успехом пользовались его статьи в отечественной и иностранной периодике.

Вдумчивый историк, неутомимый краевед и путешественник, блистательный лектор, отличный организатор. И вообще обаятельный человек. Таким знали Вианора Пачулиа. И в Абхазии, и далеко за ее пределами.

Стоит сегодня встретиться двоим, знавшим Вианора, как они обязательно вспомнят о нем.

...Поднимаюсь по хорошо знакомой лестнице на четвертый этаж дома №217 по ул.Чочуа. Здесь живет Зинаида Пачулиа. Без малого 30 лет она была женой Вианора.

– Как вы поженились?

– Очень просто. Познакомились весной 60-го года, а в августе стали мужем и женой. Я была студенткой пединститута, а он руководил отделом охраны памятников истории и культуры. Старше меня на шесть лет.

– Чем он взял?

– Был хорошим рассказчиком, много знал, начитанный, умел расположить к себе. Настойчивый.

– Не жалеете?

– Нет, конечно. Вырастили двух дочерей. Время пролетело очень быстро. Хотя случалось всякое...

– Вианор был очень коммуникабельным человеком...

– Даже слишком. Он притягивал к себе людей, как магнит.

– Вспомните некоторых, с кем он дружил.

– Назову известных ученых – Бромлей, Коростовцев, Турчанинов, Лисичкин... Поэты – Симонов, Евтушенко. Журналисты – Захарченко, Цыганков, Кривошеев, Бурлацкий, Репин. Не говоря уже о тех, кто жил в Сухуме. Всех невозможно перечислить.

– Сколько лет Вианор прожил в Сухуме?

– Он поселился здесь в 1953 году, после окончания Саратовского университета. Умер в 1988-м. Значит жил в Сухуме 35 лет. Он очень любил этот город. И не просто любил, но и старался помочь ему. Будучи начальником Управления по охране и реставрации памятников культуры и истории, делал все возможное, чтобы сохранить каждый памятник, каждое сооружение, которое представляет историческую культурную ценность.

– В день смерти он в жару ходил по Сухуму...

– Да, Вианор сопровождал комиссию из Тбилиси. Она приехала по его настоянию. В то время шла подготовка к празднованию юбилея Сухума. Необходимо было определить памятники архитектуры, которые нуждались в реставрации. Для этого требовались деньги. Из Тбилиси, как правило, для нужд Абхазии поступали мизерные суммы. Вианор стремился доказать, что ассигнования на реставрацию зданий необходимо утроить. Тот жаркий июльский день оказался последним в его жизни...

– Знаю, у Вианора были большие планы по празднованию юбилея Сухума...

– Да. Он даже написал сценарий праздника. Например, задумал представление «Аргонавты сходят на берег» и многое другое.

В Сухуме по его инициативе был открыт Клуб аргонавтов. Его членами были такие известные люди, как Тур Хейердал, Грэм Грин, Юрий Сенкевич, Евгений Евтушенко и другие. Хорошо бы отразить хотя бы часть того, что когда-то придумал Вианор. Тем более это важно, когда идет подготовка к 2500-летию Сухума.

– Время от времени перечитываю книгу Вианора «Русские писатели в Абхазии». Там много интересных фактов. Как он их собирал?

– В то время в Сухуме еще жили родственники и знакомые известных писателей. Вианор находил их, встречался, беседовал, записывал рассказы. Позже этого уже нельзя было сделать...

Вианор очень хорошо знал Сухум и его жителей. С удовольствием водил гостей по городу. Рассказчик он был удивительный. Гости влюблялись в Сухум во многом благодаря ему. И приезжали сюда много раз.

– Сегодня книги Пачулиа нигде не купишь.

– К сожалению, это так. Вскоре после смерти мне удалось переиздать две его книги – «Сухум» и «Древняя, но вечно молодая Абхазия». Они быстро исчезли с прилавков. К тому же, тиражи были мизерные. В Абхазию летом приезжает все больше и больше отдыхающих. Уверена, они с удовольствием купили бы книги об истории Апсны. В том числе те, что когда- то написал Вианор. Но сейчас за свой счет издавать книги я уже не могу.

– А что с его архивом, библиотекой?

– Во время войны мне удалось их сохранить. Все находится пока дома.

Во время нашей беседы меня неотступно преследовала мысль: как нужен был бы сегодня Сухуму, всей Абхазии Вианор Пачулия! Какое бы для него открылось широкое поле деятельности. Не суждено...

Так давайте хотя бы ценить то, что он нам завещал: книги, замыслы, идеи… Этим богатством необходимо воспользоваться.

И еще. Мемориальная доска на доме, где жил Вианор, была расстреляна оккупантами. И до сих пор не восстановлена. Нет в Сухуме улицы имени Вианора Пачулиа.

Он был скромным человеком и не любил внешних эффектов, но в данном случае речь идет о долге памяти перед замечательным ученым и патриотом.

За добро надо платить добром.

Лев АРНАУТ

газета Акуа-Сухум

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: обществоАвтор: Лев АРНАУТ