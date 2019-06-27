ОСТРЫЙ УМ, ТОНКИЙ ЮМОР, ШИРОКАЯ ДУША: ВЫДАЮЩЕМУСЯ АБАЗИНУ ЮРИЮ АГИРБОВУ – 80!

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Юрий Агирбов обычно жизнерадостный, оптимистичный и веселый, но становится непривычно грустным, когда рассказывает о своем детстве. Так как ни разу в жизни не сказал слова «папа». Слово «мама» он произносил тоже недолго.

Юрий Исуфович Агирбов родился в ауле Псыж Карачаево-Черкесии за два года до начала Великой Отечественной войны – в июне 1939 года. Его отец не вернулся с фронта, мать умерла, когда мальчику было 9 лет. С детством у Агирбова связаны воспоминания о сильном заболевании и целебном козьем молоке: Юрий уверен, что выжил он тогда благодаря тому, что козьим молоком его отпаивали дедушка с бабушкой. Всю свою жизнь он несет в своем сердце благодарность пожилой русской семье Андрея и Лели из Черкесска, которые держали дома козу и делились молоком. Среднее образование Юрий Агирбов получил в Черкесской национальной школе-интернате. Он окончил ее в 1955 году с золотой медалью и решил продолжить учебу в Москве.

Вся остальная жизнь Юрия Агирбова, за исключением нескольких послевузовских лет, прошла в столице России. Учился он в Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева и окончил ее в 1960 году, став агрономом-экономистом. После окончания академии Юрий Агирбов два года отработал в Кустанайской землеустроительной экспедиции в Казахстане и еще пять лет в родной Карачаево-Черкесии – сначала в областном управлении сельского хозяйства, а потом – в сельхозотделе обкома КПСС. В 1967 году он вернулся в Москву, в Тимирязевскую академию, чтобы поступить в очную аспирантуру кафедры экономики сельского хозяйства. В 1970 году Юрий Агирбов защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук и остается работать на той же кафедре. Здесь он прошел путь от ассистента до профессора. Занимался темами совершенствования агропромышленного производства, развития кооперации и интеграции в сельском хозяйстве. В 1997 году защитил докторскую диссертацию «Экономические проблемы производства и реализации плодоовощной продукции». Агирбов опубликовал 175 научных и учебно-методических работ.

Знаниями, которые профессор Агирбов приобрел за годы учебы и трудовой деятельности, он охотно делится с молодежью. Многие студенты с удовольствием пишут курсовые и дипломные работы под руководством Юрия Исуфовича. Немало было у него и аспирантов: 23 молодых ученых, с которыми он работал, успешно защитили кандидатские диссертации.

Сам Агирбов сделал невероятно много для объединения своих соотечественников. В какой-то момент он стал центром притяжения всех абазин в Москве. Он собирал информацию обо всех соплеменниках, проживающих в столице и ее окрестностях.

Юрия Исуфовича всегда беспокоило, что молодое поколение абазин, родившихся в столице, не знает своего языка. И он приложил много трудов к тому, чтобы открыть в столице школу по обучению абазинскому языку. Причем абазины стали одними из первых, кому удалось организовать такую школу в Москве. Первым учителем в этой школе был сам академик Назир Бекмурзович Экба.

Авторитет Юрия Агирбова среди столичной абазинской диаспоры рос день ото дня. Вскоре он стал избранным лидером. Причем не только у абазин, но и у всей абаза-адыгской диаспоры.

Юрий Агирбов – доктор наук, профессор, академик Международной академии информатики при ООН, председатель Совета ветеранов Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, член Ученого совета университета. Агирбов – обладатель множества правительственных наград, высшей общественной награды Кавказа «Золотой Пегас», он удостоен благодарности Президента РФ. Кавалер ордена Дружбы, ордена «Честь и Слава» II степени Республики Абхазия, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Ингушетия, заслуженный экономист КЧР.…

Став известным ученым, Юрий Агирбов работал в экспертных советах Госплана СССР, Минзага СССР, Правительства Российской Федерации, был членом экспертного совета Комитета по делам национальностей Государственной Думы России. По сегодняшний день его регулярно приглашают на совещания и в комиссии Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации, Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, Государственной Думы РФ, Московского дома национальностей.

25 лет Юрий Исуфович входил в состав исполкома Международной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа (МАААН, ныне – Всемирный абхазо-абазинский конгресс. – Ред.), длительное время был членом исполкома Международной черкесской ассоциации. Будучи ближайшим соратником президента МАААН Тараса Шамба, Юрий Агирбов объездил с ним многие страны, где проживает абхазо-абазинская диаспора, чтобы наладить связи между абхазами и абазинами всего мира. Сегодня Агирбов – активный участник абхазо-абазинского общественного движения, председатель Совета старейшин Московской абхазо-абазинской и адыгской диаспор.

Примите самые теплые и искренние поздравления в Ваш день, дорогой Юрий Исуфович!

Информационный портал Всемирного абхазо-абазинского конгресса специально для газеты «РА»

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: политикаАвтор: Информационный портал Всемирного абхазо-абазинского конгресса специально для газеты «РА»