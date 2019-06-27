КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С.Багапш 70 лет

ВСЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ И ОКРУЖЕНИИ

Абхазия испокон веков находилась в сфере интересов различных стран. Располагаясь волей Божьей на геополитически важном стратегическом перекрестке, наша маленькая республика всегда была в «окружении» замыслов мировых игроков. Надо отдать должное практически всем руководителям Абхазии, которые смогли сохранить народ, язык, традиции, культуру, самобытность, более того – пронести их сквозь катаклизмы, которых в нашей истории предостаточно, и, к сожалению, большинство из них – трагические.

На данной фотографии встреча Президента РА Сергея Багапш с вице-канцлером Франком Вальтером Штайнмайером в Галском районе в 2008 году. Сергей Васильевич окружен плотным кольцом из западных представителей, работников ООН, иностранных журналистов.

Никто из них в душе, мыслях, выступая с высоких трибун, не соглашается с новой реальностью – рождением новой независимой страны Республика Абхазия. Их цель – еще раз попытаться склонить, убедить Абхазию, что ей будет хорошо только с Грузией и, дескать: «Мы вам поможем и гарантируем новую, безбедную, красивую жизнь».

Тогда в Гале немецкий канцлер сказал: «Наша задача, чтобы соседи, родственные народы жили дружно и… объединились».

Задолго до этой встречи Запад и друзья Грузии «прислали» к С.Багапш «на собеседование» политического тяжеловеса, ученого, физика по образованию Хавьера Солана, работавшего в свое время на должностях Генсека Евросоюза, Генерального секретаря НАТО, который привез планы «урегулирования грузино-абхазских отношений». Для прессы Солана высказал мысль, что пора забыть разногласия и мириться с Грузией, а прощаясь с С.Багапш, сказал: «Если что, мы рядом».

Большие западные чиновники – Штайнмайер и Солана, почему-то думали, что у Президента С.Багапш (в отличие от них) «маленький» политический опыт, дескать, республика ведь небольшая. Но когда они услышали от Сергея Васильевича факты, основанные на глубоких знаниях истории Абхазии, ее борьбы за свободу и государственность, то поняли: эта земля со своим народом – крепкий орешек, и сам Багапш со своей харизмой, опытом, спокойствием ведения дел и умением говорить «НЕТ», может дать «фору» многим руководителям Европы.

После этих двух встреч такого рода западные чиновники к нам больше не приезжали. Не видели смысла – Багапш не будет соглашаться с тем, что не отвечает интересам его страны. Поэтому народ Абхазии избрал его дважды на высший пост.

Сегодня друзья Грузии, как и сам заингурский сосед, не теряют надежды вернуть Абхазию назад, и предстоящие в Абхазии президентские выборы для них тоже не безразличны, и сложа руки сидеть они не будут. А пока официальный Тбилиси говорит и ругает нынешнюю власть Сухума: «У нас много планов и проектов, которые могут быть интересны для абхазов. Но с нынешним Президентом Р.Хаджимба они неосуществимы. Он думает только об Абхазии».

Не потому ли в социальных сетях идет такая разнузданная анонимная пропаганда и навязывание мысли, что частая смена «нужных» президентов в нашей республике – это только благо… для урегулирования грузино-абхазских отношений.

И когда мы непроизвольно с этим соглашаемся, то на чью мельницу льем воду?

Каким бы крепким ни был орех, при определенных условиях, обстоятельствах его можно расколоть силой. И совсем легко справиться с этой задачей, когда сам орех начинает давать трещину.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА