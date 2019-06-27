ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ. ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Именно таким праздником стал для многих юбилей незаурядного учителя русского языка и литературы Лыхненской общеобразовательной школы Тамары Ионовны Гагулия, которой недавно исполнилось 80 лет, 50 из которых она отдала своей любимой профессии, дав путевки в жизнь не одному поколению учеников.

Тамара Ионовна уже несколько лет на заслуженном отдыхе, но несмотря на это юбилей ее прошел в стенах родной школы, где талантливого учителя любят, ценят, уважают и ждут всегда. Чтобы поздравить юбиляра, на мероприятие пришли представители Министерства образования РА, Управления образования Гудаутского района, друзья, родственники, ее выпускники. И все они ее любят, помнят и не могли не прийти в этот важный для нее день, чтобы пожелать ей здоровья, хорошего настроения, ну и пообщаться от души, как это было в старые добрые времена.

В актовом зале школы, где прошла основная часть мероприятия, учащиеся старших и младших классов читали стихотворения, танцевали, исполняли попурри на известные песни, написанные Тамарой Гагулия в разные годы, так как она была не только хорошим учителем, но и настоящим организатором, активистом, зачинателем всего нового и интересного. На сцену выходили и выпускники Тамары Ионовны, чтобы прочитать стихотворения, которые они посвятили своему любимому учителю. Слова поздравлений звучали из уст ее друзей, коллег, учеников, представителей Минобразования и Управления образования. Каждый отмечал ее вклад в развитие школы, детей, в повышение качества образования, и что талант ее проявился не только в педагогической деятельности и в организации различных мероприятий как внутри, так и за пределами школы. Тамара Ионовна в 90-х годах прошлого столетия, будучи активной участницей национально-освободительного движения Абхазии, смело отстаивала интересы республики, за что грузинами была объявлена «врагом народа». Но это ее не пугало, настоящий патриот своей страны, она продолжала стоять на страже интересов Абхазии и открыто вела полемику со многими грузинскими учеными.

В фойе Лыхненской школы гости мероприятия имели возможность посмотреть фотографии, сделанные работниками сельской школы в разные годы. Фотовыставка была организована Лыхненской школой под чутким руководством самого юбиляра. В этих снимках каждый узнавал себя, и оттого, конечно же, был безмерно рад, так как каждая фотография отражала жизнь Лыхненской школы, жизнь самой Тамары Ионовны, ее учеников, коллег. Даже я, рассматривая фотографии, узнавала в них своих односельчан в юношеские годы.

Тамара Гагулия хоть и покинула стены родной школы посвятила себя внукам, правнукам и всем родным ей людям, она и сегодня не может без любимой школы, о которой пишет книгу. Лыхненской школе в январе 2021 года исполняется 150 лет. Сегодня она находится на ремонте, поэтому все занятия временно проводятся в здании администрации села Лыхны. К новому учебному году отремонтированная и обновленная школа планирует распахнуть свои двери. Там и пройдет юбилей, к которому так усердно готовится не только педколлектив школы, но и сама Тамара Ионовна, планирующая на этом мероприятии презентовать свою будущую книгу.

Анализируя жизненный путь Тамары Ионовны Гагулия, родившейся в прошлом столетии, можно сказать, что она пережила тяжелое детство, так как оно пришлось на сложные репрессионные и военные годы, принесшие большие испытания нашему народу. Но несмотря на это она окончила школу, определилась со своей будущей профессией, получила хорошее образование, вышла замуж, родила и воспитала двух дочерей, ставших филологами, устроилась на работу в Лыхненскую школу, которая стала для нее практически вторым домом, помогла не одному поколению учеников развиваться творчески и духовно, найти себя во взрослой жизни. В настоящее время ее место в школе занимает невестка – Татьяна Лаврентьевна Арджения, которая также старается привносить много хорошего в жизнь своей школы.

Редакция газеты «Республика Абхазия» желает Тамаре Ионовне Гагулия, которая удостоена звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия», долгих лет жизни, сил, энергии, терпения, много-много радости и счастья, дальнейшей творческой самореализации. Надеемся, что Министерство образования достойно оценит ее заслуги перед народом!

Емилия ЛАЗБА

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ПОСВЯЩЕНИЕ ТАМАРЕ ГАГУЛИЯ

Юбилей сегодня отмечая,

Мы учителя сердечно поздравляем.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет,

Любить и жить, не зная бед.

Известно, что не каждому возможно

Доверить воспитание детей,

Но вы одна из самых верных и надежных,

Одна из лучших учителей!

Ваш труд не описать словами,

Ваш вклад, несомненно, бесценный,

Мы рады, что рядом вы с нами,

Вам равных нет во всей Вселенной.

Благодарим за щедрость, сердечность,

За искренность и доброту,

За понимание и терпение,

Вы нас учили разуму-уму.

Вам 80 теоретически,

Но сердцем вы еще юны,

Вы, словно разряд электрический,

Энергией сильной полны.

Для вас сегодня все цветы,

Улыбки, комплименты,

Пусть сбудутся все мечты,

С юбилеем, учитель бесценный!

Алина БАГАТЕЛИЯ

(ученица Тамары Гагулия)

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: обществоАвтор: Емилия ЛАЗБА