В ПАРЛАМЕНТЕ РА, или КОГДА ДЕПУТАТЫ НЕ ХОДЯТ НА ЗАСЕДАНИЯ

В повестку дня заседания сессии 25 июня был внесен дополнительный вопрос, который депутаты рассмотрели в начале своей работы и после обычных и уже традиционных дискуссий на темы «зачем?» и «почему?» приняли в первом, а затем во втором и окончательном чтении. Это Закон о внесении изменений в Республиканский бюджет на 2019 год в связи с перерасчетом заработных плат гражданам Республики Абхазия. Вопрос на обсуждение выносил министр финансов Джансух Нанба. Приведенные министром цифры увеличения доходов и расходов бюджета уже опубликованы в предыдущем 64-м номере нашей газеты. Кстати, Нанба уведомил, что перерасчет повышенной зарплаты будет производиться с 1 января нынешнего года.

Затем депутаты рассмотрели кадровые вопросы. Тайным голосованием они избрали представленные Президентом РА, поддержавшего решение Квалификационной коллегии судей, кандидатуры: Фатимы Алексеевны Квициния – на должность судьи Арбитражного суда РА, Барциц Анри Валиковича – на должность судьи Верховного суда, Сарии Тамазовны Миканба – на должность судьи Сухумского городского суда, Харчилава Фатимы Джумковны – на должность судьи Очамчырского районного суда.

Депутаты большинством голосов ввели в Квалификационную коллегию судей двух своих коллег – Батала Ивановича Тапагуа и Каху Зауриевича Пертая – на основании статьи 151 Конституционного закона «О судебной власти», предусматривающей представителей законодательной ветви власти в составе коллегии судей. Также депутат Лаша Нугзарович Ашуба введен в Квалификационную комиссию при палате адвокатов РА.

Во втором и окончательном чтении, причем без проблем парламентарии внесли изменения в Закон РА «Об исполнительном производстве», конкретизирующие права и обязанности судебных исполнителей и устраняющие существующие противоречия в соответствующем законодательстве.

Депутаты одобрили решение Кабинета Министров РА о переводе из категории в категорию земельного участка в 15 га в селе Дранде Гулрыпшского района – для его отвода Министерству внутренних дел под строительство новой тюрьмы. Был рассмотрен и ряд других земельных вопросов.

А вот законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти» депутаты не стали рассматривать, хотя, по словам председателя Верховного суда Мананы Делба, это надо было делать срочно, так как может отразиться на дальнейшей работе судов. А не стали рассматривать законопроект потому, что он должен получить конституционное большинство депутатских голосов, а это 23 голоса. Но к моменту его рассмотрения в зале оказался только 21 депутат. Стали искать вышедших из зала заседания, и где-то через полчаса нашли еще двух депутатов. Но и при этом стало опасно проводить голосование, так как хоть при одном «против» или «воздержавшемся» вопрос не прошел бы. Вообще в этот день на заседание сессии пришли 26 из 35 депутатов.., ну, нет претензий к тем, кто по уважительным причинам отсутствовал. Но ведь затем трое уже из присутствовавших на заседании ушли из Парламента!

Еще при обсуждении первого вопроса – о бюджете – Спикер Парламента Валерий Ермейович Кварчия, наблюдая за тем, как некоторые депутаты поднимали вопросы, уже обсуждавшиеся на заседаниях парламентских комитетов, на которых они не присутствовали, хотя должны были присутствовать, обратился к журналистам со следующими словами:

– Уважаемые журналисты! Чтобы вы знали: по понедельникам мы проводим совещания, где надо обсуждать серьезные вопросы. Много вопросов должно рассматриваться и на заседаниях комитетов. Но мы не можем собирать депутатов, они не приходят… – Потом он обратился к коллегам-депутатам со следующими словами: «Вы – неуправляемы!»

Заира ЦВИЖБА

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА